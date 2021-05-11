Çin'den Gelen Hemen Her Şeyi Engellemeye Başladılar

Hindistan, son dönemde yerli teknoloji üretimini teşvik etme çabası içinde ve bunun neticesinde ise diğer şirketlerle olan ilişimi çıkmaza girmeye başlamış durumda. Şirket, son dönemde birbiri ardına teknoloji şirketinin ürünü ertelemiş ve Wi-Fi sertifikalarını onaylamamış. Bu şirketin başında ABD'li bilgisayar üreticileri Dell ve HP yer alırken, öte yandan Çin'in önemli markaları olan Xiaomi, OPPO, Vivo ve Lenovo'nun yeni ürünleri de bekleyenler arasında.
Hindistan pazarı dünya markaları açısından oldukça önemli. Nüfus kalabalığı ile en iştah duyulan pazarların başında gösterilen Hindistan ise şimdilerde yerel üretime kayma düşüncesinde ve buna uygun adımlar atıyor.
Kaynaklar, Çin'den gelen Bluetooth hoparlörler, kablosuz kulaklıklar, akıllı telefonlar, akıllı saatler ve dizüstü bilgisayarlar gibi pek çok cihazın halen satışına başlanması için onay beklediğini söylerken, Hindistan'ın ise pek onay vermeye niyetli değil gibi. İletişim Bakanlığı'nın Kablosuz Planlama ve Koordinasyon Kanadı (WPC), izin almak isteyen firmalara geçtiğimiz kasım ayından bu yana onay vermiş değil. Bakanlık ise bu konudaki soruları cevapsız bırakıyor.
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