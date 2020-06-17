Çin, GPS'e de Rakip Oluyor: Kendi GPS'ini Tamamlamak Üzere Olduğunu Duyurdu

Çin, sonunda Küresel Konumlandırma Servisi olarak bilinen Global Positioning System (GPS)'e de rakip olacağını açıkladı. Bu ayın sonunda tamamlayacakları Beidou Navigasyon Ağı'nı tamamen yerli sistemlerden oluşturan Çin, böylece ABD hegomanyasından bir nevbe daha çıkacak.
Çin, Beidou uydularını yaklaşık 20 yıl kadar önce piyasaya sürmüş ve 2012 ile 2015 yıllarında da ikinci ve üçüncü dalgaları yönüngeye sokuşmuştu. Bunun neticesinde de bir ağ oluşturan Çin, sonunda kendi Beidou Navigasyon Ağı'nı hizmete sokacak ve Çin ortdusunun 1990'ların başında ABD teknolojisine olan bağlılığına bir panzehir olacak. Çin'in üzerinde çalıştığı bu sistemin Çin'e olan maliyetinin ise 10 milyar dolar olduğu düşünülüyor.
Beidou projesi, özellikle askeri bağlamda Çin iletişim ağlarını güvence altına alacak. Bilindiği gibi ABD ve Çin arasında işler hiç iyi gitmiyor, iki ülke arasındaki ilişki bir hayli gergin durumda. O nedenle bu sorunların bir gün savaşa dönüşebileceği ihtimalini gözeten Çin, kendi iletişim sistemini kuruyor. Zira olası bir savaş durumunda ABD, Çin'e GPS erişimini durdurabilir. Bu sayede Beidou Navigasyon Ağı, Çin için iletişimde altın anahtar niteliği taşıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın