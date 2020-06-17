Çin, GPS'e de Rakip Oluyor: Kendi GPS'ini Tamamlamak Üzere Olduğunu Duyurdu

Çin, Küresel Konumlandırma Servisi olan GPS'e rakip olacak, tamamen kendi hazırladığı yeni sistemini tamamlamak üzere olduğunu ve yakında tanıtacağını duyurdu. İşte Çin'in GPS'i hakkında bilinenler.