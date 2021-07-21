Huawei P50 Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Belli Oldu!

Huawei'nin yeni amiral gemisi olacak olan Huawei P50 serisi için uzun süreden beri bekliyoruz. Telefonla ilgili bugüne kadar çok sayıda haber yaptık ve sızıntıları sizlerle paylaştık. Artık çok yakında Huawei P50 ile de tanıtacağız.
Resmi açıklama Huawei CEO'su Richard Yu tarafından geldi. Çin'in ünlü sosyal medya platformu Weibo'da yapılan açıklamaya göre Huawei P50, 29 Temmuz'da tanıtılacak. Ancak bu tanıtım yalnızca Çin'e özel olarak yapılacak ve Huawei P50 serisinin Avrupa gibi pazarlara gelip gelmeyeceği konusunda ise şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak muhtemelen ilerleyen zamanlarda ayrı bir tanıtımla beraber diğer ülkeler için de bir tarih paylaşılacaktır.
Huawei P50 serisinde Huawei P50, Huawei 50 Pro ve Huawei 50 Pro Plus modellerinin olması bekleniyor. Özellikle kamera alanıyla yine ilgi odağı olacak gibi görünen Huawei P50, bakalım tanıtıldığında bizlere neler sunacak... Bekliyoruz!
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