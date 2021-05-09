Çin'in kontrolden çıkan roketi Maldivler yakınlarında düştü

Çin'in kontrolden çıkan roketi Long March 5B nereye düşecek sorusu yanıt buldu. Çin'in açıklamasına göre roket Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü. 

Çin'in kontrolden çıkan roketi Maldivler yakınları

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Bilekteki yeni band: Huawei Band 6

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi

Günün En çok Okunanları
Çin'in kontrolden çıkan roketi Maldivler yakınlarında düştü
Renault mayıs ayına özel kampanyasını duyurdu
Yeni OPPO Reno5: Değişen Renklerin Hikayesi
Samsung Telefonları Bekleyen Tehlike: Qualcomm Açığı!
Sinemayı Eve Getiren Teknoloji

 

 