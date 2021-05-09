Çin'in kontrolden çıkan roketi Maldivler yakınlarında düştü

Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı. Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti. Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu. Ancak roket kontrolden çıktı. Roketin nereye düşeceği konusu bir süredir endişe kaynağıydı.
MALDİVLER YAKINLARINA DÜŞTÜ
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin dünyaya geri dönen kalıntıları, Hint Okyanusu'na düştü. Açıklamada, roketin, Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığı kaydedildi. Roketin konumunu takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruluyor.
Daha önce yapılan açıklamalarda roketin kontrolden çıkmasının ardından roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği tahmin ediliyordu.
Roket enkazının 41,5 derece Kuzey ve 41,5 derece Güney enlemleri arasında bir yere düşmesi bekleniyordu. Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin'in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye'nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika'nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika'nın bir kısmını kapsıyor.
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