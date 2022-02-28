Çin, Kripto Para Birimlerine Karşı Duruşunu İyice Sertleştirdi!

Çin, kripto para birimlerine karşı verdiği savaşta daha da sertleşti. Artık kripto para ile işlem yapanları uzun hapis cezaları bekliyor!

  • Levent Öztürk
Bitcoin'e bir Çin darbesi daha!

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