Çin, Kripto Para Birimlerine Karşı Duruşunu İyice Sertleştirdi!

Çin, kripto para birimi işlemleri yapanlara cezai dava açılmasının önünü açan bir Yüksek Halk Mahkemesi kararıyla bir kez daha kripto para birimlerine yüklendi. Mahkemenin geçtiğimiz hafta verdiği karar, "yasadışı fon toplama" üzerine odaklanıyor. Çin'de bu terim, denkler arası borç verme, kitle fonlaması veya ana akım finansal sistemin sınırları üzerinde çalışma gibi geleneksel olmayan yollarla para toplamayı ifade ediyor.
Yeni karar, yasa dışı bağış toplama tanımını sanal para birimlerindeki işlemleri içerecek şekilde genişletiyor, yani kripto para madencileri, tüccarlar ve spekülatörler artık uzun hapis cezaları ve önemli para cezalarıyla karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir uyarı ile Metaverse'in yasadışı bir bağış toplama kaynağı olmaması gerektiği söylendi.
Yeni karar, Pekin'e Eylül 2021, Haziran 2021, Mayıs 2021, Şubat 2018, Eylül 2017 ve Aralık 2013'te yayınlanan kripto para birimi üzerindeki yasaklarını uygulamak için ekstra bir araç veriyor. Pekin'in kripto paraya ve merkezi olmayan finansal hizmetlere karşı duruşunun, Çin siyasetinin temel ilkesine dayandığı ve güç dağılımını desteklemediği söylenebilir.
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