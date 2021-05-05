Çin, Long March 5B Roketinin Kontrolünü Kaybetti; Türkiye'ye Düşebilir!

Tianhe uzay istasyonu için Çin'in ilk modülünü fırlatan devasa roket Long March 5B'nin kontrolünün kaybedildiği ve bir kısmının Dünya'ya, bilinmeyen noktaya kontrolsüz bir şekilde düşebileceği açıklandı. Long March 5B, 29 Nisan'da Çin'in Hainan eyaletindeki Wenchang'den düşük Dünya yörüngesine fırlatılmıştı. Bazı uzmanlar, Long March 5B'nin yerleşim olan bir bölgeye düşebileceğinden endişe ediyor.
Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi Astrofizikçi Jonathan McDowell, durum hakkında "potansiyel olarak iyi değil" cümlesini kurdu ve ekledi: "En son bir Long March 5B roketini fırlattıklarında, bu işin sonu gökyüzünde uçan ve Fildişi Sahili'ndeki birkaç binaya zarar veren büyük uzun metal çubuklarla sonuçlandı. Neyse ki parçaların çoğu yandı ama yere çarpan devasa metal parçaları vardı. Kimsenin yaralanmadığı için çok şanslıyız. "
Salı günü itibarı ile roket, Dünya'nın etrafında her 90 dakikada bir yaklaşık 27.600km / s hızla ve 300 km'den fazla bir yükseklikte dönüyordu.
Hafta sonundan bu yana roket parçasının Dünya'ya uzaklığı yaklaşık 80 km kadar düştü. SpaceNews'a göre amatör gözlemciler, yaklaşan parça ya da parçaların kontrol altında olmadığını tespit edebildiğini açıkladı.
Long March 5B'nin nereye düşeceğini tahmin etmek mümkün gibi görünmüyor, ancak McDowell, okyanusun gezegenin yaklaşık% 71'ini kapladığı için en olası sonucun denize düşmesi olduğunu düşünüyor.
Long March 5B Türkiye'ye de Düşebilir!
Mevcut yörüngesine bağlı olarak roket Dünya'nın üzerinden New York, Madrid ve Pekin'e kadar kuzeyden ve Şili ile Wellington, Yeni Zelanda'ya kadar güneyden geçiyor ve bu alan içinde herhangi bir noktada yeniden giriş yapabilir. Bu da ihtimaller arasında Türkiye'nin de olduğunu gösteriyor. Tahmini düşüş tarih aralığı ise, 8 – 12 Mayıs olarak tahmin ediliyor.
McDowell, Long March 5B'nin düşeceği gün netleştiğinde, uzmanların saat ve konum tespiti de yapabileceğini düşünüyor..
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