Çin, Long March 5B Roketinin Kontrolünü Kaybetti; Türkiye'ye Düşebilir!

Çin, Long March 5B roketinin, uzayda kontrolünü kaybetti ve roketin parçalarının, Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunduğu açıklandı. Ancak Long March 5B'nin nereye ve ne zaman düşeceği kestirilemiyor. İhtimaller arasında Türkiye'nin de bulunması söz konusu...

Çin'in Long March 5B roketi, Türkiye'ye düşebilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Bilekteki yeni band: Huawei Band 6

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi

Günün En çok Okunanları
iOS 14.6 beta Kodlarında Yapılan Keşif, Sürpriz Bir Yeniliği İşaret Ediyor
Koronavirüs aşısı üzerine yeni formül! Prof. Dr. Uğur Şahin anlattı
Mobil Ortamda İnterneti Paylaşın: TP-Link M7000 İncelemesi
Korkutucu Rapor: Saldırılar Türkiye'de 9 Milyona Ulaştı!
Gündemin Nabzı Mirket'te Atacak!

 

 