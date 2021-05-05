Çin, Long March 5B Roketinin Kontrolünü Kaybetti; Türkiye'ye Düşebilir!

Çin, Long March 5B roketinin, uzayda kontrolünü kaybetti ve roketin parçalarının, Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunduğu açıklandı. Ancak Long March 5B'nin nereye ve ne zaman düşeceği kestirilemiyor. İhtimaller arasında Türkiye'nin de bulunması söz konusu...