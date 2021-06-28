Eğer Uzaylılar Gerçekse, Bizi Görebilirler mi? Şaşırtıcı Cevaplar İçeride!

Eğer bulduğumuz ve potansiyel olarak yaşam barındırabilecek gezegenlerde yaşayan uzaylılar varsa, onlar da bizden haberdar olabilir mi? Kısacası, uzaylılar bizi görebilir mi?

28 Haziran 2021 01:30

Levent Öztürk