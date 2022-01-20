"Çin, Sadece 10 Yıl Sonra Yarı İletken Pazarında 1 Numara Olacak"

Analistler, Çin'in yarı iletkenler konusunda 1 numara olmaya çok yaklaştığını düşünüyor. Başka bir deyişle Kore ve Tayvan gibi ülkeler, Çin'in baskısını hissetmeye başladı bile...