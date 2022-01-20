"Çin, Sadece 10 Yıl Sonra Yarı İletken Pazarında 1 Numara Olacak"

CNBC'ye konuşan International Data Corporation (IDC) analisti Mario Morales'e göre Çin, teknolojinin sadece üç veya dört nesil sonrasında yarı iletken teknolojisinde ön plana çıkan ülke konumuna gelebilir. Çin, pahalı makineleri çalıştırmak için yetenekli teknisyenler gerektiren yarı iletken endüstrisini kurmak için daha şimdiden milyarlar harcamış durumda.
Morales'e göre Çin, yarı iletken endüstrisindeki liderlerin yaklaşık üç veya dört nesil gerisinde. Yani esas olarak 16 nanometre, 14 nanometre ve altı yongalar üretiyor. Morales, mevcut liderlerin Tayvan ve Kore'nin yanı sıra belki de Amerika olduğunu söylüyor.
Samsung ve TSMC, bazı modern akıllı telefonlarda bulunan 7 nanometre yongaları zaten üretiyor ancak bu, Çin'in ürünlerinin raflarda boş boş oturduğu anlamına gelmiyor. Çin'den çıkan yarı iletkenler, güç yönetimi, mikrodenetleyiciler, sensörler ve diğer tüketici ile ilgili segmentler gibi uygulamalar için kullanılıyor. Bu satışların, Çin'in daha gelişmiş yarı iletkenlerin kilidini açmasına yardımcı olacağı kesin. Yıllar açısından Morales, Çin'in endüstri liderlerini yakalamak için önünde yaklaşık 10 yıllık işi olduğuna inanıyor.
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