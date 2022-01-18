ABD'den, Çin'deki Kış Olimpiyatlarına Gideceklere Telefon Yasağı!

ABD, Çin'in Pekin kentinde düzenlenecek kış olimpiyatlarına katılacak sporcuları cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı.

  • Levent Öztürk
Kış Olimpiyatlarına Gideceklere Telefon Yasağı!

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