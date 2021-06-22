Çin'de, Sadece 28 Saatte 10 Katlı Bir Bina Tamamen İnşa Edildi!

Bir bina veya gökdelen inşa etmek için az zaman harcanan hikayelerle sık sık karşılaşırız. Ayrıntılı planlama, yeterli iş gücü ve tabii ki para gerektirir. İnşaatın tamamlanması genellikle günler, haftalar hatta aylar alır.
Çin'in Changsha şehrinde, 10 katlı bir konut binası sadece 28 saat ve 45 dakika içerisinde inşa edildi. Binanın geliştiricisi Broad Group, 13 Haziran'da YouTube kanalında tüm yapının nasıl dikildiğini gösteren yaklaşık beş dakikalık bir video paylaştı.
Bu kadar kısa sürede bir bina inşa etmenin insani veya teknolojik olarak nasıl mümkün olduğu sorulabilir. Bunun cevabı prefabrik yapı sistemlerinde yatıyor. New Atlas'ın 16 Haziran tarihli bir raporu, prefabrik binaların çok hızlı bir şekilde bir araya getirilmek üzere tasarlandığını söylüyor. Devasa konteynerlere benzeyen yapı modülleri, önce Broad Group'un fabrikasında üretiliyor ve kamyonlarla şantiyeye taşınıyor. Hemen ardından da bir araya getiriliyor.
Bu ilginç inşaat hikayesinin yayınlanan videosunu hemen aşağıda izleyebilirsiniz...
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