Çin'de, Sadece 28 Saatte 10 Katlı Bir Bina Tamamen İnşa Edildi!

10 katlı bir binanın inşa edilmesi için günlerin ya da ayların gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama Çin'de inşa edilen bu 10 katlı bina için sadece 28 saat ve 45 dakika yeterli oldu.