Microsoft Flight Simulator'da Herkesi Şaşırtan Garip Bina

Microsoft'un yeni Flight Simulator oyununun, boyut olarak pek de küçük olmadığı kesin. Oyun 10 DVD'de geliyor ve neredeyse, uçarak Dünya'nın tamamını keşfetmenize imkan tanıyor. Görünene göre oyunun bu muazzam ölçeği, oyun içerisine yanlışlıkla eklenen kısımlar için de geçerli. Flight Simulator oyuncuları, kısa bir süre önce sıra dışı bir bina buldular. Bahsi geçen bina, Melbourne, Avusturalya'da sıradan bir mahallede yer alan 212 katlı devasa bir yapı. Oyunun topluluğu, bir süre yapılan incelemelerden sonra bu ilginç durumun sebebini buldu. Geliştirici Asobo Studio Dünya'nın detaylı bir sürümünü oluşturduğunda, herkesin katkıda bulunabildiği Dünya'nın bedava bir haritası olan OpenStreetMap verilerini kullanmıştı.
Yaklaşık bir yıl kadar önce "nathanwright120" adlı bir kullanıcı, Melbourne'daki bir binanın 2 yerine 212 katlı olduğunu söyleyen bir etiket ekledi. Kullanıcının yaptığı diğer katkılara bakıldığında, bu düzenlemenin bilinçli bir yanıltma çabasından ziyade basit bir yazım hatası olduğu tahmin edilebiliyor.
Hata daha sonra başka bir OpenStreetMap katkıcısı tarafından düzeltilmişti ancak görünene göre bir şekilde Flight Simulator oyununa girmiş durumda.
Microsoft henüz hatanın oyunda düzeltilip düzeltilmeyeceği konusunda bir yorum yapmış değil. Ancak oyunun Dünya'nın gerçekliği konusundaki adanmışlığı düşünülürse, yakın zamanda düzeltileceği tahmin edilebilir. Bu yüzden, oyuna sahipseniz ve bu özel binayı görmek istiyorsanız hızlı davranmanızda yarar var.
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