Çin'in Sürpriz Uzay Planı: 1 Kilometre Uzunluğunda Uzay Gemisi Yapacaklar

Çin'de önerilen yeni bir proje, tam anlamıyla devasa bir uzay gemisinin gerçek olup olmayacağını araştırıyor: 1 kilometre uzunluğunda bir uzay gemisi...