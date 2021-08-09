Elon Musk'ın Starship'i Nedir? Neyi Amaçlıyor? Starship Ne Zaman Uçacak?

Elon Musk'ın uzun bir süredir gündemden düşmeyen devasa uzay aracı Starship (Yıldız Gemisi) tam olarak nedir? Starship ile ne amaçlanıyor? Starship ne yapacak, ne zaman uçacak? Starship hakkında bilmeniz gerekenler içeride...