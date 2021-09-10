Matrix 4 fragmanı yayınlandı! Matrix Resurrections'tan etkileyici fragman!

Matrix 4'ten ilk fragman paylaşıldı. Matrix 4 (Matrix Resurrections) heyecanla beklenirken geçtiğimiz günlerde 2 teaser yayınlanmıştı. Kırmızı ve mavi hapların yer aldığı sayfada seçtiğiniz hapa göre farklı teaserlar, farklı sahneler görebiliyordunuz. Öte yandan heyecanla beklenen filmin ilk fragmanı için de tarih verilmişti. Aşağıda Matrix 4'ten ilk fragmanı izleyebilirsiniz.
Matrix 4'ten İlk Fragman
Matrix Resurrections - Türkçe Altyazılı Resmi FragmanVizyoner film yapımcısı Lana Wachowski’den, bir türü yeniden tanımlayan, çığır açan serinin uzun zamandır beklenen dördüncü filmi “The Matrix Resurrections” geliyor. Yeni film original serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u ikonik rolleri Neo ve Trinity olarak tekrar biraraya getiriyor.
Ayrıca filmmin diğer rollerinde şu isimler yer alıyor; Yahya Abdul-Mateen II (“Aquaman” serisi) Jessica Henwick (TV yapımı “Iron Fist,” “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens”), Jonathan Groff (“Hamilton,” TV yapımı “Mindhunter”), Neil Patrick Harris (“Gone Girl”), Priyanka Chopra Jonas (TV yapımı “Quantico,”), Christina Ricci (TV yapımı “Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story,” “The Lizzie Borden Chronicles”), Telma Hopkins (TV yapımı “Dead to Me,”), Eréndira Ibarra (“Sense8,” serileri “Ingobernable”), Toby Onwumere (TV yapımı “Empire”), Max Riemelt (“Sense8” serileri), Brian J. Smith (“Sense8,”serileri “Treadstone”), ve Jada Pinkett Smith (“Angel Has Fallen,” TV yapımı “Gotham”).
Lana Wachowski filmi Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon tarafından yazılan senaryodan yönetti, karakterler Wachowski’ler tarafından yaratıldı. Filmin yapımcıları; Grant Hill, James McTeigue ve Lana Wachowski. Yönetici yapımcılar; Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Jesse Ehrman ve Bruce Berman.
Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures ile Venus Castina Productions işbirliği ile “The Matrix Resurrections”ı sunar. Film dünya çapında Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılacak ve 15 Aralık 2021’den itibaren sinemalarda gösterime girecek.
Yönetmen Lana Wachowski, David Mitchell ve Aleksander Hemon'ın kaleme aldığı "The Matrix: Resurrections"ın ilk teaserları geçtiğimiz günlerde WhatIsTheMatrix sitesinde paylaşıldı.
İlgili konu ile ilgili detayları "Matrix 4 teaserları yayınlandı! Matrix 4 ne zaman çıkacak?" yazımızdan inceleyebilirsiniz.
Matrix 4 Ne Zaman Yayınlanacak?
İlk filmi 1999'da yayınlanan "The Matrix"in ardından 2003'te yayınlanan "Matrix Revolutions" filmiyle seriye uzun bir ara verilmişti. The Matrix'in, 18 yıl aradan sonra tamamlanan 4. filmi Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.
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