Matrix 4 fragmanı yayınlandı! Matrix Resurrections'tan etkileyici fragman!

Matrix 4 fragmanı yayınlandı. Fragmanda birbirinden etkileyici sahneler yer alıyor. Heyecanla beklenen Matrix Resurrections fragmanı beğeni topladı. İşte filmden kareler...

Matrix 4 fragmanı yayınlandı! Matrix Resurrections'tan etkileyici fragman!

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