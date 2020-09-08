Çin'in Uzay Çalışmaları, Büyük Bir Başarıya Daha Sahne Oldu

Çin, ABD ile hemen her alanda rekabet halinde. Buna uzay da dahil. Şimdiye kadar ABD'nin çok gerisinde kalan ülke, gelen haberlere bakılırsa farkı kapatmaya başladı. Ülkenin devlet yönetimindeki Xinhua Haber Ajansı tarafından bildirilene göre, deneysel bir tekrar kullanılabilen uzay aracı, yörüngede iki gün geçirdikten sonra 6 Eylül tarihinde başarılı bir şekilde iniş yaptı. Aracın ve görevin detayları oldukça gizliydi ve hatta Çin henüz bir görüntü bile sunmuş değil. Haberin doğru olduğu varsayıldığında bile, uzay aracının nasıl uçtuğu veya nasıl bir görevi tamamladığı belirgin değil.
Bu aracın ABD Hava Kuvvetleri'nin X-37B uzay uçağının bir karşılığı olabileceğine yönelik ipuçları bulunuyor. Çin, 2017 yılında yaptığı açıklamada 2020 yılında uçak benzeri bir tekrar kullanılabilen uzay aracını fırlatmayı istediğini söylemişti.
Xinhua, bu aracın Çin'in tekrar kullanılabilir uzay aracı gelişiminde "önemli bir dönüm noktası" olduğunu ve "uzayın barışçıl kullanımı" için daha ucuz, daha kullanışlı bir çözüm sunabileceğini söyledi. Başka bir deyiş ile bu araç uzaya yük taşıma masraflarını azaltabilir ve daha hızlı kullanım aralıkları sunabilir.
En azından uzay aracını fırlatan roket hakkında detaylar bulunuyor. Çin, tekrar kullanılabilir aracı, ilk olarak Kasım 1999'da fırlatılmış olan deneyimli roket sistemi Long March 2F ile fırlattığını söyledi. Yani yeni araç henüz kendi başına fırlatılacak seviyede değil ve yörüngeye ulaşmak için eski ve sağlam bir ulaşım yönteminin desteğine ihtiyaç duyuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın