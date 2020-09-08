Çin'in Uzay Çalışmaları, Büyük Bir Başarıya Daha Sahne Oldu

Tekrar kullanılabilir uzay aracının başarılı yolculuğu ve Dünya'ya geri dönüşü ile birlikte, Çin'in Uzay çalışmalarında bir viraj daha dönüldü.