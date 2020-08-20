Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'ten Muhteşem Bir Fotoğraf Daha Geldi

Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya'nın üzerinde yaşanan doğal ışık gösterisini, yakaladığı büyüleyici kareyle böyle gözler önüne serdi.

ISS'den Muhteşem Fotoğraf

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (İSS) çekilen bir fotoğraf, göz alıcı bir atmosfer olayını tek karede sergiledi.

16 Mart günü güneş batmadan çekilen fotoğrafta Dünya'nın etrafında parlayan Aurora ve hava parıltısı gözleniyor. Bu doğa olayı, Dünya'nın üst atmosferindeki parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesi ve ışık yaymasıyla gerçekleşiyor. Soldaki yeşil eğri, güneş rüzgarlarının Dünya'nın manyetik kalkanına girmesi ve oksijen, hidrojen gibi moleküllerle çarpışması sonucunda ortaya çıkan aurora. Üst atmosferdeki oksijen atomları, bu fazladan enerjiyi kırmızı bir parıltı olarak bırakırken daha aşağıdaki oksijen ve nitrojen, ışık patlamaları oluşturuyor.

Gök Aydınlığı olarak bilinen olay ise Aurora'nın aksine yeryüzünden görünmeyecek kadar sönük ve en iyi Dünya'nın yörüngesinden gözlenebiliyor. Resimde eğriyi izleyen turuncu şerit olan Gök Aydınlığı, Aurora'nın aksine Dünya'nın atmosferinde gece ve gündüz, sürekli olarak parlıyor. Ortaya çıkan renk, gazların karışımına ve yüksekliğine göre değişiyor.

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