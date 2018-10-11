Çin'de 3 Adet Galaxy S10 Modeli Tescillendi
Samsung'un önümüzdeki yıl üç adet Galaxy S10 modelini piyasaya süreceği defalarca öne sürüldü. Yen gelişmeyle bu durum, adeta tescillenmiş oldu!
Galaxy S10'ların model numaraları yaklaşık üç hafta önce SM-G970F, SM-G975F ve SM-G973F şeklinde anılmaya başlamıştı. Bu üç model Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (CMIIT) sertifikasyonlarını da alarak tescillenmiş oldu.
Bu Samsung'un yaklaşan amiral gemisi telefonları için ilk tescil oldu ve CMIIT bu cihazları 25 Eylül'de incelemeye almıştı. Üç Galaxy S10 modeli Çin'de SM-G9700, SM-G9730 ve SM-G9750 model numaraları ile onayladı. Sonundaki "0", bu modellerin Çin piyasasına yönelik olduğunu göstermekte. Sertifika, sızıntılarda duyurulan model numaralarını onaylamak dışında, cihazlar hakkında pek bir şey vermiyor.
Raporlar SM-G970 ve SM-G973 modellerinin sırasıyla, bir ve iki arka kamera ve 5,8 inçlik bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor. SM-G975 ise büyük ihtimalle beş kameralı bir cihaz olacak: Üçü arkada ve iki tanesi önde şeklinde. Bu 5 kameralı modelin ise 6.44 inçlik ekrana sahip olacağı söyleniyor. Telefonlar arasında tasarım farklılıkları olup olmadığı henüz net değil.
Samsung'un ayrıca en büyük Galaxy S10 modelinin ayrı bir 5G versiyonunu hazırladığı bildiriliyor. Ayrı bir model numarası olmadan, sadece ABD ve Güney Kore gibi belirli pazarlarda satışa sunulabilir. Bunun nedeni ise, 5G ağlarının gelecek yılın başlarında faaliyet gösterecekleri pek de ülke olmaması.
Bu üç Galaxy S10 modeli için önümüzdeki birkaç hafta içinde ek sertifikalar görmemiz mümkün. Samsung bu dönemde Galaxy S10 hakkında çok fazla bilgi veriyor olmayacak. Yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonunu gelecek yıl başlarında açıklaması bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
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