Çin'de 3 Adet Galaxy S10 Modeli Tescillendi

Samsung'un önümüzdeki yıl üç adet Galaxy S10 modelini piyasaya süreceği defalarca öne sürüldü. Yen gelişmeyle bu durum, adeta tescillenmiş oldu!

Çin'de 3 Adet Galaxy S10 Modeli Tescillendi

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