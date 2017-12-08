Çin'de Kaldırılan Uygulamalar, Geri Gelecek mi?

Apple CEO'su Tim Cook, Çin hükumetinin baskılarıyla kaldırmak App Store'dan kaldırmak zorunda kaldıkları uygulamalar hakkında konuştu!

Çin'de kaldırılan uygulamalar, geri gelecek mi?

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