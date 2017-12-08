Çin'de Kaldırılan Uygulamalar, Geri Gelecek mi?
Apple CEO'su Tim Cook, Çin hükumetinin baskılarıyla kaldırmak App Store'dan kaldırmak zorunda kaldıkları uygulamalar hakkında konuştu!
Çin'in internet düzenlemeleri, ülkedeki internet kullanıcılarının hayatını adeta mahvediyor. Firmaların durumunun da kullanıcılardan pek farkı var sayılmaz, çünkü kurallar yüzünden çok sayıda uygulama, uygulama mağazalarından kaldırılmak zorunda bırakıldı. Apple'ın CEO'su Tim Cook, App Store'dan kaldırılan uygulamalarının en kısa sürede geri döndüğünü görmeyi umuyor.
Tim Cook, Çin'in Guangzhou kentindeki Fortune Forum'da şöyle dedi: "Umuyorum ki zamanla, kaldırılan uygulamalardan bazıları geri dönecek. Bu konuda büyük umudum var ve pozitifim."
Cook'un söylediklerinin sadece pozitif düşüncenin ürünü mü olduğu, yoksa Apple ile Çin hükumeti arasındaki gizli görüşmelere mi dayandığı belirsiz, ama şunu biliyoruz ki firma, Çin'in aşırı kısıtlayıcı kurallarına biat etmesi yüzünden ülkedeki kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. "Çin'in Büyük Güvenlik Duvarı" kanunları, Apple gibi firmaların mağazalarından VPN uygulamalarını kaldırmaya zorladı, ayrıca Skype gibi iletişim uygulamaları da kaldırılan uygulamalar arasında. Ancak tüm bu sıkı kurallara rağmen, Çin tamamen kendine ait bir Intranet (dünyaya açık olmayan, ülke ile sınırlı internet) sistemine geçmeme konusunda da ısrarcı.
Cook, Apple cihazları için dev bir piyasa olan Çin'deki iPhone X satışlarından memnun olduğunu söyledi. Ne yazık ki, son yıllarda iPhone satışları düşüş yaşadı, özellikle düşük talep gören ve büyük oranda satıştan kaldırılan iPhone 8'in etkisi bunda büyük. Huawei gibi firmalar Çin'de Apple'ın piyasa payını yemeye devam etti.
Cook olumlu düşünse de, Çin'in siber düzenlemelerinin yakın zamanda yumuşama göstereceğine dair pek bir sinyal görünmüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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