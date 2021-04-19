Çinli Bellek Şirketi, İnanılmaz Hızlara Ulaşan DDR5 Bellek Üretecek

Yeni nesil DDR5 belleğin hızlı olacağını zaten biliyoruz. Elbette ne kadar hızlı olacağı birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Şu anda birçok şirket bunun üzerinde çalışırken, yeni bir bilgi ise Netac Technology isimli Çinli bir bellek şirketinin, 10 bin MHz'in üzerinde çalışabilen DDR5 DRAM modülleri üretmeyi planladığına işaret ediyor.
Raporda Netac Technology'nin 16 GB (2x8 GB) Micron IFA45 Z9ZSB bellek yongalarını kullandığı iddia edilirken, bu çipleri Micron'un 1z nm DRAM işlem düğümü üzerine inşa ettiği söyleniyor; böylece bellekleri 40-40-40 CAS zamanlamalarında çalıştırarak frekansı artırdığı söyleniyor.
Öte yandan Netac, yeni çıkacak ve heyecan verici DDR5 belleklerini üretme konusundaki haberlerle adını duyuran tek şirket değil. Samsung da geçtiğimiz günlerde "dünyanın ilk 512 GB DDR5 modülünü" inşa ettiğini duyurmuştu. Çok yakında bu alanda heyecan verici daha fazla duyuru göreceğiz gibi.
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