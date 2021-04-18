Android 12'den Yeni Sızıntı Geldi, Yeni Android 12 Özelliği Ortaya Çıktı

Muhtemelen birkaç ay içerisinde yayınlanacak olan Android 12'den bir yeni özellik daha sızdı. Çoklu görev özelliği, Android 12 ile birlikte yeni bir boyuta ulaşacak gibi görünüyor.