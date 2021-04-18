Android 12'den Yeni Sızıntı Geldi, Yeni Android 12 Özelliği Ortaya Çıktı

Android 12'nin henüz yayınlanmamış bir deneme sürümünü referans alan XDA Developers'tan yeni bir sızıntı geldi. Kullandıkları sürüm, Google'ın ara sıra yayınladığı ve uygulama geliştiricilerin gelecekteki bir işletim sisteminin nasıl çalıştığını anlayabilmesi için tasarlanmış bir Geliştirici Önizlemesi değil. Bu, Android 12'nin yepyeni bir sürümü.
XDA Developers zaman zaman yeni işletim sisteminde göze çarpan yeni özellikleri, tasarım değişikliklerini ve yeni güvenlik ayarlarını duyurması ile ünlü. Ancak tespit edilen bazı yeni özellikler oldukça etkileyici olabiliyor. Yeni sızıntı, çoklu görevlerde bir şeylerin iyiye doğru değiştiğine işaret ediyor.
Android 12'ye yeni çoklu görev özellikleri
Ana ekrandaki bir simge ile iki sık kullanılan uygulamayı aynı anda başlatabileceğiniz Uygulama Çiftleri (App Pairs) hakkında bir süredir bir şeyler duyuyorduk. Bu, telefonlarında çoklu görev yapmak isteyen kişiler için harika bir seçenek gibi görünüyor. Şimdiye kadarki geliştirici önizlemelerinin hiçbiri bu özelliğin çalışan bir sürümüyle gelmemişti, ancak XDA Developers'ın kullandığı bu sürüm, bunu sınırlı bir ölçüde gerçekleştiriyor gibi görünüyor. Örneğin, açık olan uygulamaları ekranı bölüp dağıtmak ve aynı anda kullanmak mümkün oluyor.
Sadece tabletler için geçerli olduğu düşünülen bir başka değişiklik ise çift ekranın tabletlerde çalışma şekline yönelik. Aynı uygulamanın iki farklı sürümünü ana ekranda yan yana çalıştırmak mümkün gibi görünüyor. iPadOS kullanıcıları bunu zaten yapabiliyor ve verimlilik açısından oldukça faydalı olduğun görülüyor.
Android 12'nin 2021'in ortalarında yayınlanması bekleniyor.
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