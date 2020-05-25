Çinli Telefon Devi, Açıkladığı Rakamlarla Tüm Tahminleri Alt Üst Etti

Dünya genelindeki karantina kararlarının, ekonomik açıdan pek çok şirketi zor durumda bıraktığı bir gerçek. Ancak bazı şirketler için durum, çok da kötü görünmüyor. Xiaomi, ilk çeyrek gelirinde %13,6 artış yaşadığını açıklayarak tahminleri alt üst etmeyi başardı. Firmanın söylediğine göre yüksek gelirin ana kaynağı, 5G telefonları için beklenenden daha yüksek satışlar ve ülke dışı satışlar oldu.
Birinci çeyrek içerisinde Xiaomi'nin satış geliri, bir yıl önceki aynı döneminde kazanılan 43,76 milyar yuandan (6,16 milyar dolar) 49,7 milyar yuana (7 milyar dolar) yükseldi. Reuters'ın söylediğine göre analistler, Xiaomi'nin satışlarının ancak 47,86 milyar yuana ulaşacağını tahmin ediyordu.
Bu ayın başlarında Xiaomi ve ortakları, sınırlı bir şekilde de olsa, Hindistan montaj hatlarını çalıştırmaya başlamıştı. Beklenilenden daha fazla satış yapılması ve üretimin devam etmesi, Xiaomi için işlerin iyi gitmesini sağladı.
İlerleyen zamanlarda Xiaomi ve rakiplerinin salgının etkisi ile nasıl bir performansı göstereceğini izlemenin ise ilgi çekici olacağı kesin.
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