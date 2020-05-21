iPhone için En İyi 5 Emulator

Mobil oyunlar güzel olsalar da çoğu, Crash Bandicoot, Super Mario 64 ve Pokemon gibi klasik oyunların yanına yaklaşamıyor. Neyse ki tüm bu klasik oyunları iPhone'da, aşağıdaki emulator'leri kullanarak oynamak mümkün.
Emulator'ler, oyun konsollarını yazılımsal olarak taklit ederek çalışırlar, bu sayede iPhone'unuza jailbreak'e gerek kalmadan yüklenebilirler. Aşağıda iPhone ve iPad'e yükleyebileceğiniz en iyi emulator'leri listeledik.
Emulator'ler Hakkında
Apple, emulator'lere App Store'da izin vermediğinden, aşağıdaki emulator'lerden çoğunu yüklemek için iEmulators veya AppMarket gibi web sitelerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda emulator'ü öncelikle bir bilgisayarda derlemeniz gerekebilir.
1. Delta (Game Boy, N64, SNES)
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iPhone için popüler emulator'ler arasındaki Delta'nın kararlı sürümünü, Alt Store'dan indirebilirsiniz. Delta'nın desteklediği Nintendo konsolları arasında Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, NES, SNES, N64 ve Patreon üyeliği karşılığında Nintendo DS var.
PS4, Xbox One ve MFi oyun kontrolleriyle bağlanabilen Delta, Bluetooth ve kablolu klavyeleri de destekliyor. iPhone'da Pokemon oynamak istiyorsanız, bunun için en iyi emulator Delta.
2. Provenance (Nintendo, Sony, Sega, Atari)
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PlayStation Emulator for iPhone Provenance is HERE! Finally we can install a PlayStation or PS1 Emulator for iOS 13! iOS 13 changed how to download Provenance PS1 Emulator, however with my updated PlayStation emulator tutorial, you will learn how to play PSX / PS1 Games for iPhone & iPad!
Provenance Emulator is an amazing multi emulator for iOS 13 on iPhone & iPad. While provenance emulator isn’t as good as Delta, provenance emulator can install PlayStation emulator for iPhone, which cant be done on delta. Provenance is the BEST way to play PlayStation PS1 games on iPhone & iPad, and NO JAILBREAK or computer is required to download Provenance!
Links:
? Files App:
? Provenance PlayStation Emulator:
? PlayStation BIOS:
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Provenance'ı kullanabilmek için önce bir bilgisayarda derlemeniz gerekiyor, ancak bu uğraşınıza değiyor. iPhone için geliştirilen en eski emulator'lerden biri olan Provenance, özellikle ilk PlayStation oyunlarını oynamak isteyenler için ideal.
Provenance'in desteklediği sistemler arasında Nintendo, Sega, Sony ve Atari konsolları bulunuyor. Herhangi bir noktada kaldığınız yeri kaydedebiliyor, video kaydı yapabiliyor ve tüm bunları iCloud ile eşitleyebiliyorsunuz. Hatta belirli bir save noktasının Provenance'ı her açtığınızda otomatik olarak yüklenmesini sağlayabilirsiniz.
Provenance geliştiricileri, yakın geçmişte yazılımı popüler emulator sitelerinden kaldırdı. Ancak buradaki talimatları izleyerek bir Apple geliştirici hesabı kullanarak uygulamayı yüklemeniz hala mümkün.
3. iNDS (Nintendo DS)
Play NDS games on your iPhone, iPad or iPod! *NDS4iOS iOS 13*Playing classic Nintendo DS games has never been easier with iNDS the updated version of nds4ios on iOS 13! Relive your childhood on your iPhone, iPad or iPod without a jailbreak or a computer! Leave a Like if this video helped you ???? Thanks for watching!
?? All Download Links:
Files app:
Download iNDS :
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?LoPo Bunny? - Pokemon D/P/Pt - Eterna Forest LoFi Remix:
aekasora - Naruto "Rainy Day" Hip Hop Instrumental:
#NDS4iOS #iNDS #iPhone
İlk sıradaki Delta'yı Nintendo DS için kullanmak isterseniz, Patreon üyeliğine ücret ödemeniz gerekiyor. Bu noktada karşımıza çıkan iNDS, Nintendo DS oyunlarını iPhone'da ücretsiz olarak oynayabilmenize olanak tanıyor.
NDS4iOS emulator'ünden türeyen iNDS, jailbreak'li olmayan cihazlara iEmulators ve BuildStore üzerinden yüklenebiliyor. Emulator'ü yükledikten sonra oyunları iPhone 5 ve sonrasında tam hızda, yeni iPhone'larda ise 60FPS'de oynayabiliyorsunuz.
4. PPSSPP (Sony PSP)
PPSSPP - PSP emulator for Android, PC and more!Official website:
Video by Chris Hawkinson
iPhone, iPad ve iPod Touch'ta PlayStation Portable (PSP) oyunlarını çalıştırmaya odaklanan PPSSPP, listemizdeki diğer emulator'ler gibi oyun durumunu kaydedebiliyor ve hatta oyunlara hile eklemenize izin veriyor. PPSSPP'nin belki de en iyi işlevi ise gerçek PSP ile kayıt dosyası değiş tokuşu yapmanıza izin vermesi. Bununla birlikte oyunlarınızı bulutla eşitlemenin bir yolu bulunmuyor. Muhtemelen bunun nedeni, PSP ROM'larının oldukça büyük olması.
5. RetroArch (Atari, DOS, Genesis, PC Engine)
RetroArch Quick: iOS13 with ControllerIf you're looking to get your #RetroArch on iPhone to work with Xbox or PS4 controller, good news: download #iOS13 Beta profile and install RetroArch.
All you have to do is enroll in the beta program on Apple's website. It's easy to download and install, and it's free.
Birçok konsolu bir araya getiren RetroArch, hepsine kullanımı kolay, tek bir arayüzden ulaşmanızı sağlıyor. Windows, macOS, Linux, Android ve iOS'a yüklenebilen RetroArch, en esnek emulator'lerden bir tanesi.
Game Boy, SNES ve PlayStation emulator'leri içeren RetroArch, aşağıdaki daha eski platformları da destekliyor:
- Atari
- DOS
- MSX
- Neo Geo Pocket
- PC Engine
- Sega Genesis (Mega Drive)
- ve fazlası.
RetroArch tüm emulator'ler için aynı gamepad'i kullandığından, arayüzüne kolayca uyum sağlayabiliyorsunuz. Netplay işlevi ise diğer oyunculara bağlanıp, multiplayer oyun oynamanıza olanak tanıyor. Bu işlev, farklı platformlar arasında çalışıyor, yani Android'li bir oyuncu PC oyuncusuyla oynayabiliyor.
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