Elektronik Sigara, Koronavirüs (COVID-19) Bulaşmasını Nasıl Etkiliyor?

Elektronik sigara kullanımı ve Koronavirüs (COVID-19) arasında nasıl bir ilişki var? Elektronik sigara, Koronavirüs bulaşmasını etkiliyor mu? İşte yapılan ilke araştırmalar ve beraberinde gelen ilk yorumlar...