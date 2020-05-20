Elektronik Sigara, Koronavirüs (COVID-19) Bulaşmasını Nasıl Etkiliyor?

Koronavirüs salgınının Dünya genelinde varlığını sürdürmesi ve problem yaratmaya devam etmesi ile beraber, bilim insanları virüsün yayılmasını ve sebep olduğu hastalığı kötüleştirebilecek bütün etkenleri inceliyor. Bağışıklık sistemi zayıflamış olanların ve yaşlıların daha yüksek risk altında olduğunu biliyoruz ve araştırmacılar, şimdi de yeni bir potansiyel risk etkenine gözlerini çevirmiş durumdalar: Elektronik sigara kullanımı.
Yeni tip Koronavirüs ve elektronik sigara kullanımı arasındaki muhtemel bağlantı hakkında pek bir bilgimiz yok. Güvenilir araştırmalar tasarlamak ve veri toplamak için vaktimizin olduğu da söylenemez. Ancak tıbbi uzmanlık ve sağduyu, bu bağlantı hakkında bir fikir veriyor. B
Bu noktada bir kez daha belirtmekte fayda var ki, henüz elektronik sigara ve yeni Koronavirüs arasındaki bağlantıyı kanıtlayan bir araştırma bulunmuyor ve doktorlar, şu anda sigara, elektronik sigara ve diğer maddelerin COVID-19 enfeksiyonu için bir risk etkeni olup olmadığı yönündeki araştırmaların sonuçlarını bekliyorlar. Ancak elektronik sigaranın akciğerler ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi hakkında yeterince bilgimiz bulunmasından dolayı, önemli tahminler yapılması mümkün.
Sigaraların akciğerler için zararlı olduğu kesin ancak elektronik sigaraların etkisi bu kadar net değil. Yine de, elektronik sigara kullanımı ile ilişkilendirilen ve pek çok kişinin hastalanmasına sebep olmuş olan pek çok sağlık probleminden bahsetmek mümkün.
Elektronik sigara, ciğerlere düşünüldüğünün yarısı kadar bile zarar veriyorsa, bunun büyük ihtimal ile buharla beraber ciğere inen kontaminantlar sebebiyle olduğu söylenebilir. Ayrıca doktorlar, elektronik sigara buharı ile beraber pek çok şeyin akciğerlere daha derin bir şekilde girmesinin mümkün olduğunu ve bunun da akciğerin koruması için sorun yaratabileceğini söylüyorlar. Elektronik sigara kaynaklı bir şekilde akciğerlerin savunmasının zayıflaması da enfeksiyonun vücudun başa çıkabileceğinden daha hızlı yayılmasına sebep olabiliyor.
Ayrıca elektronik sigaraların bağışıklık sistemini zayıflattığı da yapılan önerilerin arasında. Deneysel bir çalışma, elektronik sigara buharının, inflamatuvar kimyasalların üretimini hızlandırdığını ve akciğerlerde hava alanlarını zararlı parçacıklardan koruyan hücreleri zayıflattığını önermekteydi. Bu araştırma da, kesin yargılara varmak için yeterli vaktimiz olmayan diğer araştırmalara benziyor.
Bir başka araştırma da elektronik sigara dumanının farelerde bağışıklık sistemini zayıflattığını göstermiş durumda.
Sonuç olarak elektronik sigara ve COVID-19 arasındaki ilişki hakkında halen kesin bir fikrimiz bulunmuyor ancak elimizdeki veriler, elektronik sigaralardan uzak durmamız için yeterli gibi görünüyor.
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