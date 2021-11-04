Çip Krizi, Sonunda Oyun Devi Nintendo'yu da Vurdu!

Nintendo, çip krizi sebebiyle Switch üretimini yüzde 20 oranında düşürmeye hazırlanıyor.

  • Ercan Uğurlu
Nintendo, Switch Üretimini Düşürmeye Hazırlanıyor

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