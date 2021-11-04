Çip Krizi, Sonunda Oyun Devi Nintendo'yu da Vurdu!

Çip krizi tüm dünyada etkisini hissettirmeye devam ediyor ve bu krizin sancılarının 2023 yılına kadar süreceği düşünülüyor. Nintendo bu sebeple Switch oyun konsollarının üretimini yüzde 20 oranında düşüreceği haberini doğruladı.
Nikkei tarafından bildirilen rapora göre Nintendo, bu mali yılın devamında Switch oyun konsolu üretimini yüzde 20 oranında düşürecek ve bunun neticesine ise üretim, 24 milyon Switch konsolu ile sınırlanacak. Bu haber öncesi, şirketin üretim planı ise 30 milyon ünite idi.
Bu haber Nintendo satın almak isteyen oyun severleri üzebilir, ancak çip sıkıntısı sebebi ile şirketler de planlarını buna göre yapıyor ve kar – zarar oranlarını en doğru biçimde hesaplayarak yılın çip krizinin sancılarını hafifletmeye çalışıyorlar. Şirketin bu kararı sonrası, Nintendo Switch satışlarında yüzde 37 oranında bir düşüş olması beklenirken, kuşkusuz bu şirketin gelir hanesine de negatif şekilde yansıyacak.
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