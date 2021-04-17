Çip Krizinin Gölgesinde Sürpriz Haber: Intel, Otomobil İşine Giriyor!

Teknoloji devleri birer birer otomobil sektörüne giriş yapma eğilimi gösteriyor. Apple'ın yıllardır Apple Car üzerinde çalıştığı bilinirken, Intel de bu hazırlığın içinde. Ancak Intel, farklı olarak otomobil üreticilerine yarı iletken yongaları üretmek üzere çalışmada bulunmak istiyor.
Intel tarafından yapılan açıklama göre ABD'li şirket otomobil üreticileriyle görüşme halinde. Buna göre teknoloji devi 6 ila 9 ay içinde otomobil şirketlerine çip üretmeyi hedefliyor. Böylece alanını genişletecek olan şirket, şu an bilindiği gibi sunucu, bilgisayar ve telefonlara güç sağlayan yongalar üretiyor.
Intel'in otomobillere çip üretimi için Arizona'daki 2 yeni işlemci fabrikasına 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklanırken, General Motors, Toyota ve Ford gibi markalarla da bu konuda el sıkışması bekleniyor.
Otomotiv dünyası da, pek çok alanda olduğu gibi, dünya çapında devam eden çip üretim krizinden etkilenmiş durumda. Bu krizde Intel'in daha fazla çip üretmesi anlamına gelen bu kararı, analistler tarafından sürpriz olarak değerlendiriliyor.
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