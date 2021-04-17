Çip Krizinin Gölgesinde Sürpriz Haber: Intel, Otomobil İşine Giriyor!

Devam eden çip üretim krizinin gölgesinde gelen şaşırtıcı haber: ABD'li çip devi Intel, otomobil üreticileri için 6 ila 9 ay arasında çip üretmeye hazırlanıyor.

  • Ercan Uğurlu
Intel, Otomobillere Çip Üretecek

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