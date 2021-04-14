Rus Kozmonot Yuri Gagarin'in Dünya'ya İndiği İlk Anların İlginç Hikayesi

Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 60 yıl önce Uzay'dan döndüğü ve Dünya'ya iniş yaptığı ilk dakikalarda yaşananları, onu o an ilk kez gören bir 5 yaşındaki babaanne ve torununun ağzından dinleyin.

14 Nisan 2021 00:03

Levent Öztürk