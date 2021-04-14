Rus Kozmonot Yuri Gagarin'in Dünya'ya İndiği İlk Anların İlginç Hikayesi

Bundan 60 yıl önce 5 yaşındaki bir kız ve babaannesi, Batı Rusya'da Engels şehri yakınlarında çok ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Üzerlerinde, birkaç mil uzaklıkta büyük bir cismin Dünya'ya düştüğünü gördüler. Birkaç dakika sonra gümüş bir kostüm içerisinde paraşütle inen birini gördüler ve bu kişi, telefonlarını kullanıp kullanamayacağını sordu.
Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961 tarihinde dış uzaya çıkan ilk insan oldu. Kapsülü Vostok 1'in içerisinde Dünya çevresinde tam bir yörüngeyi tamamladı ve kalkışın 108 dakika sonrasında gezegene geri indi. İlk uzay uçuşlarının iniş bölgeleri günümüzdekiler kadar keskin bir şekilde belirli olmuyordu ve Gagarin rotanın bir miktar dışına çıkmıştı.
Daha sonraki kozmonotlarda da olduğu gibi Gagarin, bu tür bir sonuç için hazırlıklıydı. Hatta kozmonotlar, vahşi bir ortama iniş yapmaları ve ayılar ya da kurtlar gibi canlılarla mücadele etmek zorunda kalma ihtimallerine karşı uzaya gönderilirken yanlarında tabanca taşıyorlardı. Ayrıca bu teorik bir durum da değildi. Vokshod 2 mürettebatı, Sibirya'nın uzak ve kurt dolu bir ormanına inmişti. Neyse ki Gagarin bir çiftliğin yakınına inmişti ve Moskovo'ya dönüşü çok daha kolay olmuştu.
Gagarin'in kayıt defterine yazdığına göre "sağlam toprağa bastıktan sonra, benekli bir buzağının yanında duran ve hayret içerisinde beni izleyen bir kadın ve bir kız gördüm. Uzay giysim ve yürürken arkamdan sürüklenen paraşütüm ile beni gördüklerinde, korku içerisinde gerilemeye başladılar."
Onların bakış açısından bu, hiç kuşkusuz garip bir görüntüydü ve en başta ikisi de Dünya'dan biri ile karşılaştıklarından emin değildi.
Rita Nurskanova'nın BBC'ye söyledikleri şöyle: "Etrafa baktım ve turuncu ve güzel bir şey gördüm. Ne olduğunu bilmiyordum. Bize doğru geliyordu. Büyükannem korkmuştu. Elimi tuttu. Ve eve geri koşmak istedik. O 'bayanlar, durun! Ben bizimkilerden biriyim' dedi. Büyükanne, dur! Rusça konuşuyor. Muhtemelen bir insan' dedim."
Nurskanova'nın söylediğine göre bu noktada, espri anlayışıyla da bilinen Gagarin ikiliyle şakalaşmayı ihmal etmedi. Durumu anında açıklamayan Gagarin, kıza ve büyükannesine bir gemi ile geldiğini söyledi ve büyükanne yakında bir deniz olmadığını söylediğinde, tarihteki en havalı ve en gereksiz yere muğlak cevaplardan birini vererek "Gökyüzünden geldim" dedi.
Gagarin'in söylediğine göre daha sonra ikiliye tam durumu açıkladı ve telefonlarına ihtiyacı olduğunu söyledi: "Onlara korkmayın dedim. Ben de sizin gibi Sovyet'im, uzaydan indim ve Moskova'yı aramak için bir telefon bulmalıyım!"
Kısa bir süre sonra Gagarin Moskova'ya bir kahraman ve Dünya'nın yörüngesinde bir tur atan ilk insan olarak geri döndü.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın