Çip Sıkıntısı, 5G Telefon Satışlarını Pek de Etkilemiş Gibi Görünmüyor!

5G telefon satışları Dünya genelinde yaşanan çip sıkıntısına inat, tüm hızıyla artmaya devam ediyor...

  • Levent Öztürk
5G telefon satışları artmaya devam ediyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Ay'da Kullanılmak Üzere, Elektrikli Bir Motosiklet Geliştirildi!
Intel Core i9-12900K, Daha Çıkmadan Birileri Tarafından Satın Alındı!
Apple, Uygulama Mağazası App Store'da Uyguladığı Kuralları Değiştiriyor!
Şimdi de Samsung Galaxy S22 Ultra'nın Arka Panelinin Fotoğrafı Sızdı
Toyota'nın Yeni Crossover'ı "Aygo X" Tanıtıldı

 

 