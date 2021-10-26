Çip Sıkıntısı, 5G Telefon Satışlarını Pek de Etkilemiş Gibi Görünmüyor!

5G uyumlu akıllı telefonların satışları bu yıl 560 milyona ulaşacak ve dünya çapındaki bağlantı sayısının 637 milyona ulaşmasına yardımcı olacak. CCS Insight'taki analistler, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da 5G telefonların konuşlandırılması ve benimsenmesinin, Covid-19'un, Huawei'nin belirsiz rolünün ve olumsuz makroekonomik koşulların yarattığı üçlü tehdidin üstesinden geldiğini söylüyor.
Güney Kore'de penetrasyon %30'a ulaşırken, ABD'de Noel öncesi uyumlu cihazların güçlü satışlarının yakın gelecekte %25'e ulaşılması bekleniyor. Bununla birlikte, Çin'in erken liderliğine rağmen, yavaşlayan talep, 5G'nin 2021'in sonuna kadar tüm bağlantıların %24'ünü oluşturacağı anlamına geliyor.
Sektör genelindeki bileşen sıkıntısı, birçok segmentte akıllı telefonların tedarikini ve satışını etkilerken, ileri teknoloji ve 5G cihazları büyük ölçüde etkilenmedi. Bununla birlikte, iPhone 13 ile ilgili heyecanı azaltabilecek endişeler varlığını koruyor.
CCS Insight'ın tahminden sorumlu başkan yardımcısı Marina Koytcheva, "Cep telefonu pazarı için bir başka çalkantılı yılda, düşük ve orta seviye segmentlerdeki arz kısıtlamaları, gelişen pazarlardaki zayıf taleple birleştiğinde satışları azalttı" dedi ve ekledi: "Ancak 5G özellikli cihazlar şimdiye kadar dünyanın en gelişmiş pazarlarında insanların eline ulaşmaya devam etti."
Parçalanma, gecikmeli spektrum satışları ve Huawei'nin yaşadığı sarsıntılar, Batı Avrupa'daki dağıtımı etkiledi ve birçok ülkenin hala yüksek kaliteli 4G ağlarına sahip olduğunu da unutmamak lazım. 5G'nin 2024'e kadar buradaki bağlantıların yarısını bile oluşturamayacağı düşünülüyor. Uyumlu telefonların maliyetlerinin düşmesi ise en önemli faktörlerden biri sayılabilir.
Koytcheva "Bu cephede işler iyi gidiyor; küresel cep telefonu pazarının 2022'de toparlanması bekleniyor ve 5G telefon fiyatları istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. 2025 yılına kadar dünya çapında 3,6 milyar 5G bağlantısına ilişkin tahminimiz hala yolunda gidiyor" diyor.
Endüstriyel uygulamalar ve Sabit Kablosuz Erişim (FWA), 2025 yılına kadar tüm 5G bağlantılarının yalnızca %9'unu oluşturacak, ancak gelirlerini çeşitlendirmek ve daha yüksek marjlar elde etmek isteyen operatörler için önemli bir pazar. Çin'de endüstriyel 5G için güçlü ivme bir iyimserlik kaynağıyken, ABD'de 3G'nin kapatılmasının talebi artıracağına dair umut da var.
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