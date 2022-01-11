Çip Sıkıntısı Her Yerde: Yeni Kurban Canon Yazıcıları da Vurdu!

Çip sıkıntısı bugüne kadar pek çok elektronik cihazın üretilmesinde sorun teşkil etti, ancak işin yazıcılara kadar varacağı tahmin edilmemişti. Sonunda Canon da yazıcılarında çip engeline takıldı.
Canon, yaptığı bir açıklamada yaşanan çip krizinden dolayı tonerlerini üretme şeklini değiştirdiğini söyledi. Firma geçici bir önlem olarak şimdilik çipsiz toner üretiminde bulunacak ve bu yeni tonerler şubat ayı civarında satışa sunulacak. Bu nedenle şu sıralar satışta toner bulmakta zorlananlar, şubat ayından sonra bu sorunu aşabilecekler. Peki, toner kartuşunun çipsiz üretilmesi ne anlama geliyor?
Kartuşta yer alan çip, orijinal Canon ürünlerinin belirlenmesine yardımcı olurken, diğer yandan yazıcı kullanım seviyeleri hakkında kullanıcılara uyarı verilmesini de sağlıyor. Kartuşun çipsiz olması yazdırma sürecini ise etkilemiyor.
Canon, bu sorunu geçici bir çözümle karşıladıklarını söylerken, normal toner kartuşlarının gelecekte geri döneceğinin de altını çiziyor.
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