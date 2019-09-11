Civilization 1'i Microsoft Excel Üzerinde Oynayın!

Unutulmaz strateji oyunu Civilization'ın bir gün Excel üzerinde çalışacağı aklınıza gelir miydi?

  • Levent Öztürk
Civilization 1'i Microsoft Excel Üzerinde Oynayın!
s0lly

Eğer grafiklerin neredeyse hiçbir anlama sahip olmadığı eski strateji oyunlarını seviyor ve muhtemelen hiçbir oyuna giremediğiniz ofisinizde onları tekrar yaşamak istiyorsanız, sizin için iyi bir haberimiz var: Civilization'ın Microsoft Excel üzerinde çalışan bir sürümü ortaya çıktı.

Eğlenceli bir şekilde [Cell]ivization olarak adlandırılan bu oyun, bir iş tablosu üzerinde çalışıyor ve orijinal oyunun iki oyuncu desteği, kamerayı ve üniteleri hareket ettirebilme, kendi özelliklerine sahip çeşitli ünite tipleri oluşturma gibi temel özelliklerini barındırıyor. Ayrıca "fog of war" (oyunlarda sadece karakterlerin belirli bir uzaklığındaki alanı görebildiğiniz harita izleme şekli) da bu özelliklerin arasında yer alıyor.

Geliştirici s0lly, oyunu "bir hafta civarında" bir sürede, kısa bir süre önce tamamlanan OLC CodeJam 2019 bünyesinde geliştirdiğini söylüyor. Bu etkinlik için tema "yıkım" idi.

Eğer erken 90'ların strateji oyunlarını Excel çalışma tablosu formunda tekrar yaşamak istiyorsanız, oyunu s0lly'nin internet sitesinden indirebilirsiniz.

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