Civilization 6'dan Konsol Oyuncularına Büyük Müjde!
Popüler 2K Games oyunu Civilization VI, özellikle konsol oyuncularını sevindirecek bir haberle tekrar gündemde!
- Levent Öztürk
2K Games'in yaptığı duyuruya göre Sid Meier's Civilization VI yakında birkaç platforma daha gelecek. Ünlü sıra tabanlı strateji oyunu, bu yıl 22 Kasım itibariyle Xbox One ve PlayStation 4 üzerinde de oynanabilir olacak.
Bu, popüler strateji oyununun konsol alanına attığı ilk adım değil. Geçtiğimiz yıl da bir Nintendo Switch sürümü yayımlanmıştı. Ancak yine de, 2008 Civilization Revolution yan yayımını saymazsak, ana Civilization serisinden Xbox ve PlayStation platformlarına 20 yıldır gelen ilk Civilization oyunu bu oluyor.
Civilization VI, Xbox One ve PlayStation 4 üzerinde 59,99 dolar fiyatına sahip olacak ve oyunculara ana oyunun yanı sıra, Polonya, Avusturalya, Pers ve Makedonya ırkları ile Vikingler senaryo paketini de verecek. Tam deneyimi yaşamak isteyenlerin Rise and Fall ve Gathering Storm genişletme paketleri için ayrıca 49,99 dolar daha ödeme yapmaları gerekecek. Ayrıca bu paket, daha önce de bahsedilen Nintendo Switch sürümünde de satın alınabilir olacak.
Ancak PlayStation 4 oyuncuları Khmer, Endonezya ve Nubia ırkları ve senaryo paketlerinin ana oyun ile beraber sunulması ile daha fazla hediyeye sahip olacaklar. Xbox One oyuncularının ise bunları ayrıca satın almaları gerekecek.
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