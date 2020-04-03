CloudFlare'den Yeni Ailelere Yönelik 1.1.1.1 DNS Hizmeti

CloudFlare, DNS hizmeti 1.1.1.1'in ailelere yönelik yeni sürümünü kullanıma sundu. Yeni hizmet, zararlıları engellemeyi ve çocukları yetişkin içerikleri görüntülemesini önlemeyi amaçlıyor.
Zararlılardan korunmak için cihazlarınızı 1.1.1.2 DNS çözücüsünü kullanacak şekilde yapılandırmak yeterli oluyor. Çocuklarını korumak isteyen ebeveynler ise 1.1.1.3 DNS çözücüsünü kullanarak çocuklarını hem zararlılardan, hem de yetişkin içeriklerden uzak tutabiliyorlar.
Ailelere yönelik 1.1.1.1 hizmeti iyi amaçlarla hazırlansa da, ilk başta bazı LGBT ve cinsel eğitim sitelerini engellemesi, tepki çekti. Bunun üzerine The Register'a bir açıklama yapan CloudFlare CEO'su Matthew Prince, bunun "korkunç bir hata" olduğunu söyledi ve hatayı en kısa zamanda onarmak için çalıştıklarını belirtti. Prince'e göre şirketin amacı, "Google Güvenli Arama" benzeri bir hizmet sunmak ancak incelemeler sırasında bir hata yaşandı.
CloudFlare, bu hizmetlerin yanında Windows ve macOS'ta çalışan WARP beta'yı da duyurdu. Bir VPN hizmeti olan WARP, geçen sene ortaya çıkmıştı ve eylülde kullanıma sunulmuştu. Windows ve macOS'ta çalışan WARP istemcisi, internet bağlantılarını güvenli bir hale getirmek ve casuslardan uzak tutmak için Wireguard protokolünü kullanıyor. Firma, masaüstü istemcileri tamamlandıktan sonra bir Linux istemcisi de geliştirmeyi planladığını söyledi.
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