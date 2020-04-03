Coronavirüs, SpaceX'in Rakibini İflasa Götürdü

SpaceX'in uydu internet konusundaki en büyük rakibi olarak kabul edilen dev şirket, Coronavirüs salgını nedeniyle iflas ettiğini duyurdu.

  • Levent Öztürk
SpaceX'in en büyük rakibinde Corona iflası
SpaceX

Elon Musk'ın uydu internet konusundaki en büyük rakibi OneWeb, 648 yörünge "modemi" içermesi gereken bir takım için sadece 74 uydu fırlattıktan sonra, Cuma günü iflas bildiriminde bulundu.

OneWeb yaptığı açıklamada, uydularının geri kalanını fırlatma ve ticari yüksek hızlı internet erişimini sağlama konusunda finans sağlama sürecinde olduğunu ancak Coronavirüs salgını sebebiyle görüşmelerin sonlandığını duyurdu. Firma, finans sağlamaya yakın olmasına rağmen, COVID-19'un yayılması ile birlikte piyasaların çalkalandığını, bu nedenle sürecin ilerlemediğini söylüyor.

OneWeb işgücünün büyük kısmı ile yollarını ayırdı ve artık iflas süreci ile kendisini satmayı planlıyor. Amazon ve Facebook'un da kendi uydu internet hedefleri bulunmasından dolayı potansiyel alıcılar olarak gözüküyorlar. Bir Amazon sözcüsü henüz yeni gelişmeler hakkında bir yorumları olmadığını söylerken, Facebook da konu hakkında bir yorum yapmış değil.

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