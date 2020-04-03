Coronavirüs, SpaceX'in Rakibini İflasa Götürdü

SpaceX'in uydu internet konusundaki en büyük rakibi olarak kabul edilen dev şirket, Coronavirüs salgını nedeniyle iflas ettiğini duyurdu.

03 Nisan 2020 00:02

Levent Öztürk