Çocuk, Gizli Apple Belgelerini Çaldı!
Apple'ın 90GB gizli verisini bilgisayarına indiren 16 yaşındaki çocuk, görünüşe göre başına iş açtı!
Avustralya'daki bir özel okul öğrencisi, Apple'ın ana bilgisayar ağına izinsiz girmesi nedeniyle suçlu bulundu. The Age'in haberine göre 16 yaşındaki çocuk, yakayı ele verene dek 90GB'lık veri arakladı.
İsmi yasalar gereği açıklanmayan çocuk, avukatına göre Apple'ı çok sevdiği ve bir gün Apple'da çalışmak istediği için firmanın ağ güvenliğini aşma işiyle uğraştı. İzinsiz girişleri fark eden Apple koşarak FBI'a ulaştı ve yaşananları Avustralya Federal Polisi'ne (AFP) anlattı. İzinsiz girişlerin nasıl yapıldığına dair Apple ve AFP'den gelen herhangi bir açıklama henüz yok. Bununla birlikte bir iddiaya göre AFP, çocuğun iki laptop'una, bir akıllı telefonuna ve bir sabit diske el koydu. El koyulan laptop'ların Apple'ın sistemlerine ulaşmakta kullanılan cihazların seri numaralarıyla eşleştiği söyleniyor.
AFP, çocuğun Apple'ın sistemlerine erişmekte kullandığı yazılımı bulurken WhatsApp uygulamasında yapılan incelemeler, çocuğun yaptıklarıyla etrafına caka sattığını ortaya çıkartı. Çalıntı Apple belgelerinin "Hacky hack hack" adlı bir klasörde saklanmış olmasıysa, yaşananları en güzel özetleyen şeylerden bir tanesiydi. Genç, Çocuk Mahkemesi tarafından suçlu bulundu ancak sulh hakimi, cezayı bir ay erteledi.
Zeynel A. Öztürk
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