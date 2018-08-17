Çocuk, Gizli Apple Belgelerini Çaldı!

Apple'ın 90GB gizli verisini bilgisayarına indiren 16 yaşındaki çocuk, görünüşe göre başına iş açtı!

Çocuk, Gizli Apple Belgelerini Çaldı!

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