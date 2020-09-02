Çok Konuşulan Ancak Doğru Olmayan 4 Yapay Zeka Efsanesi

İnsanoğlu, çoğunlukla bütün bencilliğine rağmen, kendisinden daha güçlü olduğunu sandığı güçlere körü körüne inanmayı seviyor, ancak burada bazen hedefi tutturamıyor ve kafası karışıyor. Şirketler, teknoloji devlerinin üst yöneticileri, zaman zaman "yapay zeka" veya "makine öğrenimi" sözcükleriyle adeta baştan çıkabiliyor, kendi olağan dışı hayal güçlerini gerçek sanabiliyorlar. Yapay zeka, sanırız tam olarak bunu tetikleyen şeylerden biri: Değişikliğe hazırlıklı olmak her zaman önemli ancak tapmanız gereken bir şey değil.
Aşağıda bazen teknolojide bilgisi ileri seviyede olduğu düşünülen insanlar arasında bile iddialı bir biçimde konuşulabilen, ancak doğru olmayan 5 yapay zeka şehir efsanesini sıraladık.
1. Makineler İş Yerinde İnsanların Yerine Geçecek
Bu şehir efsanesi, özellikle genç çalışanlar arasında yaygın gibi görünüyor. 2019'da CNBC ve SurveyMonkey tarafından yapılan bir araştırma, ABD'deki genç nüfusun yüzde 37'sinin işinin yapay zeka tarafından elinden alınmasından endişe ettiği ortaya çıkmıştı.
Peki, bu endişenin ne kadarı doğru? Gerçek rakamlara bakarak cevaplayalım. Fox Business'e göre Amazon'un perakende depolarında 200.000'in üzerinde robot çalışıyor. Buna rağmen Amazon'un işe alma oranı, 2019 ile 2020 arasında yüzde 23'e yükseldi.
Amazon işe gerçek insan alıyorsa, botlar neden önemli diye soruyor olabilirsiniz. Bunun cevabı, dünya çapında birçok şirket, çalışanlarının iş yükünü azaltmaya çalışıyor. Buna karşın, sanıldığının aksine çoğu zaman çalışanlarından tamamen kurtulmayı düşünmüyor.
Bugün itibariyle yapay zeka işinizi elinizden almayacak ancak çalışma şeklinizi ve işte yaptıklarınızı değiştirecek. Endişelerimiz bir gün gerçeğe dönüşecek olsa bile, o gün çok farklı koşullarda yine farklı bir iş yapıyor olacağız veya artık dünyada olmayacağız.
2. Yapay Zeka Dünyayı Ele Geçirecek
Eğer çoktan ele geçirilmiş olsaydınız, yapay zekanın sizi tekrar ele geçirmesinden korkar mıydınız, yoksa sevinir miydiniz? Bu garip soru bir yana, makinelerin bir gün insanoğlundan daha akıllı olabileceğine inanan Stephen Hawking ve Nick Bilton gibi biraz hayalperest isimler var. Bundan dolayı günün birinde robotların bizim zararlı olduğumuza kanı getirerek hepimizi ortadan kaldırabileceğine dair bir endişe var.
Bunların yanında Elon Musk gibi daha "makul" düşünen ancak aslında yine makul olmayan, yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğunu düşünenler var.
İnsanoğlunun tarihteki hatalarına baktığımızda, yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimali elbette var, ancak bu daha çok insanın izin vermesinden dolayı olabilir. Nihayetinde insanlığı etkileyecek bir şeyin kararını bugün yazılımın eline verseniz, hatalı bir karar sonucunda birçok kitleyi "yapay zekanın kontrolden çıktığına" inandırabilirsiniz. Bu noktada Elon Musk'ın otomobillerinin yapacağı bir kazayı "ama yapay zeka yaptı" diyerek işin içinden sıyrılmasını istemiyorsanız, yapay zekanın sihirli olmadığını hatırlamanızda fayda olabilir.
Ayakları daha sağlam basan bir iddia ise yapay zekanın başarısızlığı üzerine olabilir. Örneğin IBM'in Watson'u, Becker's Health IT Hospital Review'da da söylendiği üzere yapay zeka, kanser tedavisinde başarısız olmuştu. Bunun yanında bir Uber aracının yayaya çarparak ölümüne yol açtığı biliniyor.
Dolayısıyla bu noktada bilinci olmayan yapay zekanın bilinçlenerek dünyayı ele geçireceğinden korkmak yerine, yapay zekayı daha iyi hale getirme konusunda endişeler taşımak gerekiyor.
3. Yapay Zeka Evrimleşerek Süper İnsana Dönüşecek
Yapay zekadan bugün şirketlerden tıp alanına karar verme aşamasında faydalanılıyor. Ancak bir makineyi ne kadar eğitirseniz eğitin, aslında insanlarda olduğu gibi bir "düşünme" yeteneğine sahip olmuyor. Burada yapay zekanın kapasitesinin yetmemesinden değil, insanoğlunun farklı bir yapıda olmasından bahsediyoruz. Örneğin hislerin matematikle veya herhangi bir formülle açıklanacak bir yanı bulunmuyor, ancak bilgisayar dünyasında her şey mantıktan oluşuyor. Bu alana doğru atılabilmiş hiçbir adım olmadığından, aslında bu konuda yola çıkılmış bile değil. Yapay zeka bir gün bugünkünden çok daha "akıllı" ve etkili olabilir ancak insan haline gelmesi, bildiğimiz bu hayat içerisinde muhtemelen hiçbir zaman olmayacak. Elbette gelecekte birileri, yapay zekanın insan değerinde olduğunu iddia edebilir; ancak bugün dünyanın küreye benzer bir şekle sahip olmadığını söyleyenler de var...
4. Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Aynı Şeydir
Makine öğrenimi ve yapay zeka bazen hatalı bir biçimde birbirinin yerine kullanılıyor. İkisinin birbiriyle ilgisi olsa da, aynı şey değiller. Makine öğrenimi, makinenin bir deneyim üzerine, önceden gördüğü bilgileri temel alarak öğrenmesi anlamına geliyor. Yapay zeka ise öğrenme dahil makinenin yaptığı her şeye yönelik daha geniş kapsamlı bir terim.
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