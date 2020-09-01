LG Wing'in Fiyatı Ne Kadar Olacak? Yeni Sızıntı Sevindirici Şeyler Söylüyor

LG'nin iki ekranlı yenilikçi telefonu LG Wing'in fiyat bilgileri, firmaya yakın kaynaklar sayesinde ortaya çıktı.
LG ile bağlantısı bulunan kaynaklara göre telefonun ABD fiyatı, 1.000 dolar civarında olacak. LG Wing'in fiyatı amiral gemisi seviyesinde ve oldukça yüksek olsa da, iki ekran için kabul edilebilir bir aralıkta. Örneğin Samsung Galaxy Z Fold 2'nin, 1.000 doların en az iki katı fiyatla gelmesi bekleniyor.
Önceki söylentiler, LG Wing'in Güney Kore'de yaklaşık 1.610 dolar fiyatla geleceğini söylüyordu. Bu yüzden fiyatın bu kadar yüksek olmayacağını öğrenmek güzel. Elbette ülkeler arasındaki fiyatlarda ciddi farklılıklar olabildiğini unutmamak gerek.
LG Wing'in 6,8 inç ve 4 inç ekranlarla geleceği, işlemci olarak orta seviye Qualcomm Snapdragon 765G'yi tercih edeceği söyleniyor. İki ekranın amacı ise örneğin navigasyon sırasında diğer ekranda müzik kontrollerini görmek gibi işlevler sunmak olacak.
Bir süredir çift ekranlı cihazlar üzerinde çalışan LG'nin Velvet'i, çift ekran kılıfı sayesinde iki ekran alanı sunabiliyor. Bu sene satışa sunulan çift ekranlı telefonlar arasında Microsoft Surface Duo da var.
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