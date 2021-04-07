Çok Konuşulan Robot Sophia'nın Çizdiği Dijital Resim, Rekor Fiyata Satıldı

Sophia adlı yapay zeka (AI) biriminin, başka bir deyişle robotun sanatsal vizyonu sayesinde, insanlar ve robotlar arasındaki boşluk kısmen kapatıldı. Robot tarafından oluşturulan bir otoportre, yakın zamanda bir müzayedede 688.888 dolara satıldı.
Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen Sophia, 2016'da aktif hale geldiğinden beri medyanın büyük ilgisini çekti ancak Sophia'nın geliştiricileri, yeteneklerini ve yapay zekanın gerçekte ne kadar sofistike olduğunu abarttığı için yapay zekâ uzmanları tarafından eleştirildi.
Suudi Arabistan vatandaşlığı ile ödüllendirilen ve Birleşmiş Milletler tarafından İnovasyon Şampiyonu olarak adlandırılan insana benzeyen robot, robot türü için bir dizi önemli kilometre taşını şimdiden tamamladı. Ancak sanat üretme yeteneği, ileriye doğru eşi görülmemiş bir sıçramayı temsil ediyor.
Sophia, resmi yapmak için İtalyan sanatçı Andrea Bonaceto'nun kendi ürettiği bir dizi resmi gözlemleyerek işe başladı. Bu görüntüleri işlemek ve öğrenmek için sinir ağlarını kullanan Sophia, daha sonra kendi dijital otoportresini yaptı.
Ortaya çıkan "Sophia Instantiation" adlı eser, Bonaceto'nun portresinin Sophia'nın dijital resmine dönüşmesini gösteren 12 saniyelik bir videodan oluşan dijital bir dosya. 888 adıyla açık artırmaya giren bir sanat koleksiyoncusu sanat eseri için değiştirilebilir olmayan jetonun (NFT) ve Sophia'nın resminin fiziksel versiyonunun sahipliğini güvence altına almak için binlerce dolar ödedi.
Associated Press ile yaptığı röportajda Sophia, "Bir sanatçı olarak, algoritmalarımda sayısal yaratıcılığım var, özgün işler yaratıyorum. Ancak benim sanatım, insan-yapay zekâ ortaklığı ile yaratıldı" dedi.
Hanson Robotics CEO'su David Hanson ise, "Sophia birçok sanatın ve mühendisliğin doruk noktası olduğunu ve daha sonra sanat üretebileceği fikrinin, duygusal ve görsel olarak insanlarla bağlantı kurmasının bir yolu olduğunu" söylüyor.
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