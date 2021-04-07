Çok Konuşulan Robot Sophia'nın Çizdiği Dijital Resim, Rekor Fiyata Satıldı

İnsanlarla ortak çalışarak sanat eserleri ortaya çıkartan robot Sophia'nın kendi çizdiği dijital portresi, inanılması çok güç bir rakama satıldı.

Robot Sophia'nın dijital resmine servet verdiler

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Çok Konuşulan Robot Sophia'nın Çizdiği Dijital Resim, Rekor Fiyata Satıldı

 

 