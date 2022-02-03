Çok Renkli Akıllı Işık Şeridi

Tapo markasıyla akıllı ev çözümleri pazarında iddiasını artıran TP-Link®, evleri daha eğlenceli hale getiren çok renkli, akıllı ışık şeridini Türkiye'de satışa sundu. Tapo L920-5 model adlı ürün, herhangi bir hub gerektirmeden kolayca kullanılabiliyor ve akıllı telefonlar üzerinden her yerden yönetilebiliyor.
Doğrudan WiFi'a bağlanarak çalışır duruma gelen L920-5 ışık şeridi, istenilen ölçüde kesilip sağlam bir çek-yapıştır bantla istenen yere takılabiliyor. 16 milyondan fazla canlı renk ayarlayarak, her bölge için ayrı efektler yaratmayı sağlayan ışık şeridiyle 50 ayrı renk bölgesi oluşturulabiliyor. Akıllı ışık şeridi ile evlerin her odası farklı renkte ışıklandırılabiliyor ya da farklı ortamlar için farklı renkler seçilebiliyor ve bunlar kaydedilebiliyor. Daha sonra örneğin film izlerken bu ortam için yapılan kayıt seçiliyor.
Programlanabilen ve zamanlayıcı özellikleri olan ürün, bu sayede hayatı renklendirirken kolaylaştırıyor da. Işık şeridi, belli saatlerde belli modda ışık verecek şekilde programlanabiliyor ya da zamanlayıcı özelliği ile belli bir süre boyunca çalışması sağlanabiliyor. Kurulumdan bu ayarlara kadar tüm işlemler iOS ve Android destekli Tapo uygulaması üzerinden akıllı telefonlarla her yerden ve her zaman yapılabiliyor.
Kaliteli kaplama, dahili çip ve uzun ömür...
Tapo L920-5 çok renkli akıllı ışık şeridi, PU kaplaması sayesinde daha uzun ömürlü bir ürün. Esnek ve suya dayanıklı olan ışık şeridi, kolayca bulunduğu yerden sökülüp başka bir yere yerleştirilebiliyor. Yüksek teknolojili kaplaması, LED boncukları koruyor ve ömrünü uzatıyor. Bu kaplama sayesinde ışık şeridinin bakımı da kolayca yapılıyor, silinebiliyor.
İçinde IC çip yer alan ürün, bu sayede daha kolay kontrol edilebiliyor. Tek satırda farklı renk seçenekleri sunan ışık şeridiyle evleri renklendirmek mümkün oluyor. Tapo L920-5 ışık şeridinin gelişmiş müzik modu, bulunduğu ortamdaki müziği yakalıyor ve frekans ve vuruşla müzikle senkronize oluyor. Bu da parti ortamlarını çok daha eğlenceli hale getiriyor.
Tapo'nun akıllı ışık şeridinin sesli komut özelliği de bulunuyor. Google Asistan, Amazon Alexa ve Apple Home gibi farklı akıllı ev platformlarıyla uyumlu olan ürünü sesle açıp kapamak, belli bir modu seçmek, ışığı kısmak mümkün oluyor. Tapo uygulaması ile yapılan bazı işlemler ses ile de yapılıyor. Bu da kullanıcılara farklı bir konfor sağlıyor.
Tapo L920-5 çok renkli akıllı ışık şeridi 56 USD (KDV dahil) fiyatla Türkiye'de satışa sunuldu.
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