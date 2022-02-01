Oyun Endüstrisinde NFT'nin Ayak Sesleri Yükseliyor

Karşılıksız ya da değiştirilemez token olarak bilinen NFT'ler, sanattan spora, müzikten oyun endüstrisine kadar her şeyi etkiliyor. Şimdiden 1 milyar doların üzerinde bir oyun ekonomisi yaratan blockchain tabanlı gaming dünyasına dikkat çeken Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da kazanmak için oynayan oyunculara, oyun ve bilgisayar üreticilerine NFT'nin yaratacağı etkileri sıralıyor.