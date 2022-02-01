Oyun Endüstrisinde NFT'nin Ayak Sesleri Yükseliyor

Eğlence amaçlı oyun endüstrisi artık dijital koleksiyonerlerin ve oynayarak kazanmak isteyenlerin radarında. Öyle ki sınırlı üretimdeki dijital ürünlerin mülkiyetine dayanan NFT furyası, oyun endüstrisini de etkisi altına alıyor. Şimdiden kazanmak için oynayanların sektörü bile oluştu. Özellikle 173 milyar dolarlık oyun endüstrisinin 1 milyar dolardan fazlasını blockchain tabanlı oyun pazarı oluşturuyor. Oyun endüstrisinin geleceğine ışık tutan Türkiye'nin teknoloji markası Casper da NFT'nin radarındaki yeni trendleri ve oyun endüstrisinin geleceğine dair önemli noktaları paylaşıyor.
Blockchain Tabanlı Video Oyunlar Yükselişte
Bir oyun bilgisayarının karşısında geçirilen vaktin paraya dönüştürülme fikri yeni bir trend değil. Hali hazırda e-sporculuk ya da oyun yayıncılığı, oyun endüstrisinde oyunları tüketen kitlenin gelir kaynağını oluşturuyorken, NFT'nin oyun endüstrisine göz kırpması yeni bir süreci başlattı. P2E yani "Play-to-earn" konseptli oyun pazarının gelişmesi, blockchain tabanlı NFT oyunlarının tüketilmesine olanak sağlıyor. Kazanmak için oynayanlar, yeni bir oyun kültürü yaratıyorken koleksiyonerlerin gözü de oyunlardaki dijital mülkiyette. Özellikle MOBA tarzı oyunlardaki karakterlere ait NFT'lerin sahibi olmak isteyen büyük bir kitle ve ekonomisi oluşuyor.
Üreticilerde NFT Sesleri
Milyar dolarlık pazarda büyük çaplı şirketler henüz resmi aksiyon almamışken, oyuncuların çağrılarına kulak vermeleri an meselesi. Birçok büyük üretici mevcut oyunlarının NFT'ye uygun versiyonları için çalışmalara başlama aşamasında. Gelecekteki oyun üretimlerinin özellikle metaverse ile tamamen değişikliğe uğrayabileceğinin sinyalleri de veriliyor. Oyun endüstrisindeki değişimlerin ayak seslerine dikkat çeken güç ve performans bilgisayarı Excalibur da gelecekte video oyun endüstrisini etkileyecek bu trendin karşısında oyun bilgisayarı üreticilerinin de üretim teknolojilerinde değişikliğe gidebileceğini aktarıyor.
Oynayıp Kazanmak için En Güçlü Oyuncu Laptopları
Oyun oynamak, kimileri için eğlencenin bir hali kimileri için de yeni kazanç kapısı. Özellikle "Oyna-kazan" trendi ile blockchain tabanlı oyunlara yönelen oyunseverlerin ise yeni ihtiyaçları doğuyor. Bu özel alanda gereken ihtiyaçlara yönelik mobilizasyon, güç, performans ve tasarım ise Excalibur'da bulunuyor. Excalibur'un 11. Nesil Intel işlemci ve en yeni RTX ve GTX serisi NVIDIA ekran kartları bulundurduğu laptoplarda da güçlü teknolojik deneyimi, trend tasarımı ve yüksek çözünürlüklü ekran keyfini Excalibur G770, Excalibur G900 ve Excalibur G911 ile sunuyor.
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