Çok Sayıda Kullanıcısı Olan Bedava Antivirüs Yazılımı İçin Yolun Sonu Geldi

Pek çok PC kullanıcısının yıllardır kullandığı ücretsiz antivirüs yazılımı Bitdefender Antivirus Free Edition, Bitdefender tarafından yapılan açıklamaya göre yolun sonuna geldi. İşte yazılımın sonlandırılacağı tarih ve bilmeniz gerekenler...

Bitdefender, Bedava Antivirüs Yazılımını Bitiriyor

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