Çok Uzun Saatler Boyunca Çalışanlara Çok Kötü Bir Haber...

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni bir araştırması, her yıl 745.000 insanın uzun çalışma süreleri nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. Bu hafta Journal Environment International dergisinde yayınlanan çalışma, sağlıkla iş saatlerini ilişkilendiren ilk küresel analiz.
Çalışmada yer alan en son istatistikler, 2016 yılında haftada en az 55 saat çalışmanın doğrudan bir sonucu olarak tahmini 398.000 kişinin felç, 347.000 kişinin kalp hastalığından hayatını kaybettiğini gösteriyor. Bu rakamın yıllar geçtikçe artmakta olduğu da araştırmanın sonuçlarından biri.
Erkekler bu sorundan %72 ile daha fazla etkileniyor. Şu anda Dünya nüfusunun %8,9'unun uzun saatler boyunca (haftada 55 saatten fazla) çalışmakta olduğu belirtiliyor. Güney-Doğu Asya bu sorunun en çok, Avrupa ise en az yaşandığı bölge.
Bu eğilim devam ederse, küresel sağlık açısından daha da derin bir soruna neden olacak. Bu sorunu aşmak için araştırmacılar, hükümetlerin zorunlu fazla mesaiyi yasaklayan ve çalışma süresinde maksimum sınırlar sağlayan politikalar getirmesi, uygulaması ve yürürlüğe koyması gerektiğini söylüyorlar.
Dünya Sağlık Örgütü Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Departmanı Direktörü Dr. Maria Neira, "Haftada 55 saat veya daha fazla çalışmak ciddi bir sağlık tehlikesidir" diyor ve şöyle devam ediyor: "İşverenler ve çalışanların, uzun çalışma saatlerinin erken ölüme yol açabileceği gerçeğini artık kabul etmeleri ve gerekli önlemleri almaya başlamaları gerekiyor."
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