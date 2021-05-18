Harita yenilendi: Koronavirüsün en çok ve en az görüldüğü 5 il

İllere göre bir haftalık her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı.
Haftalık verilere göre Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller arasında. 100 bin kişideki vaka sayısı Erzurum'da 192,28, İstanbul'da 184,78, Ağrı'da 182,84, Rize'de 167,27 ve Bilecik'te 156,37 oldu.
En az vaka Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 26,96, Adana'da 28,69, Hatay'da 32,54, Osmaniye'de 35,91 ve Kahramanmaraş'ta 43,06.
SON 1 HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabındaki paylaşımında "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." dedi.
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz. pic.twitter.com/PgIUVFvkTG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2021
İllerin 8-14 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları şöyle sıralandı:
|Erzurum
|192,28
|İstanbul
|184,78
|Ağrı
|182,84
|Rize
|167,27
|Bilecik
|156,37
|Bolu
|155,65
|Erzincan
|154,84
|Kocaeli
|154,46
|Kırklareli
|153,43
|Çankırı
|153,30
|Ankara
|152,63
|Kütahya
|152,08
|Ordu
|149,72
|Zonguldak
|147,66
|Eskişehir
|146,26
|Kastamonu
|145,86
|Kars
|144,25
|Tokat
|139,50
|Sivas
|137,60
|Isparta
|137,18
|Kırıkkale
|137,06
|Giresun
|134,83
|Karabük
|134,23
|Tekirdağ
|132,83
|Karaman
|129,85
|Çorum
|129,78
|Düzce
|127,88
|Kayseri
|127,26
|Bartın
|126,14
|Amasya
|125,19
|Trabzon
|125,14
|Tunceli
|124,64
|Yozgat
|123,36
|Nevşehir
|123,29
|Ardahan
|122,71
|Konya
|121,87
|Çanakkale
|120,95
|Niğde
|118,76
|Kırşehir
|114,79
|Balıkesir
|113,84
|Bursa
|110,35
|Gümüşhane
|109,38
|Sakarya
|108,95
|Afyon
|106,25
|Malatya
|104,45
|Burdur
|99,97
|Sinop
|97,02
|Bitlis
|96,87
|Samsun
|95,57
|Bayburt
|95,23
|İzmir
|93,86
|Aksaray
|93,38
|Denizli
|92,90
|Elazığ
|91,50
|Uşak
|90,95
|Edirne
|82,16
|Yalova
|78,61
|Iğdır
|78,48
|Artvin
|78,47
|Hakkari
|78,43
|Gaziantep
|76,53
|Manisa
|74,86
|Kilis
|73,53
|Muğla
|72,54
|Bingöl
|64,59
|Diyarbakır
|63,81
|Antalya
|61,65
|Batman
|56,91
|Şanlıurfa
|49,36
|Van
|49,16
|Siirt
|48,93
|Adıyaman
|48,38
|Muş
|48,16
|Aydın
|47,36
|Mersin
|47,04
|Mardin
|46,21
|Kahramanmaraş
|43,06
|Osmaniye
|35,91
|Hatay
|32,54
|Adana
|28,69
|Şırnak
|26,96
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