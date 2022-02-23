Consumer Reports, 2022'nin ABD'de Alınabilecek En İyi Araçlarını Açıkladı

Consumer Reports, geçtiğimiz günlerde ABD'de, 2022 yılı için seçtiği en iyi otomobilleri, kamyonetleri ve SUV'ları açıkladı. Bu sonuçlar, tahmin edilebileceği gibi, güvenli, uygun fiyatlı araçlardan oluşuyor. Bağımsız ürün testçisinin seçtiği araçların fiyatları 25.000 dolar ve 55.000 dolar arasında değişiyor ve içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçları içeriyor. CR'nin seçimleri, daha standart güvenlik teknolojisi sunan araçlara özel önem verirken, kendi sıralamalarını temel alıyor.
CR'nin söylediğine göre ABD'de 2022'de alabileceğiniz en ucuz, küçük araba Nissan Sentra. Mevcut nesil Sentra, iyi bir motorla geçmişte olduğundan çok daha iyi ve Nissan'ın Safety Shield 360 sürücü yardım paketinin tüm donanım seviyelerine dahil edilmesi de harika olduğu söylenebilecek bir ek. Benzer nedenlerle, Nissan Rogue Sport da 25.000 doların altındaki kategoride bir seçim alıyor.
25.000 dolar ve 35.000 dolar arası kategoride ise kazananlar Subaru Forester, Toyota Prius, Prius Prime ve Honda Accord. CR, Subaru'nun iyi sürüş ve başarılı yol tutuşunun yanı sıra yakıt ekonomisine de dikkat çekiyor. Prius, mükemmel yakıt ekonomisi ve seyir menzili için puan alırken, Accord "tamamen aile sedanı" olarak anılıyor. Bir kez daha, bulunan gelişmiş standart güvenlik ekipmanı buradaki ana etmenler gibi gözüküyor.
CR'nin 35.000 dolar ve 45.000 dolar aralığında Toyota RAV4 Prime, Kia Telluride ve Honda Ridgeline bulunuyor. RAV4 Prime, normal hibrit olmayan RAV4 modellerine kıyasla mükemmel performansı, artırılmış konforu ve verimliliği nedeniyle seçilirken, Telluride, basitçe "her şeyi iyi yaptığı" ve orta boy üç sıralı SUV'ler için standardı belirlediği için seçiliyor. Ridgeline ise inanılmaz çok yönlülüğü nedeniyle dikkat çekiyor.
Son olarak, 45.000 dolar ve 55.000 dolar arasındaki en yüksek fiyat aralığında, bir lüks markayı ve bir SUV'yi görüyoruz. Bunların ilki, inanılmaz derecede tutarlı bir şekilde yetenekli olduğunu gösteren Lexus RX. 90'lı yıllarda piyasaya çıktığında orta büyüklükteki lüks SUV segmentini tanımlayan bu araç, şu anda hala yerini koruyor. 2022'nin son seçimi ise Ford Mustang Mach-E. CR, çekici sürüş özellikleri ve sportif stilinin yanı sıra mevcut birçok güç seviyesi ve güç aktarma organı düzeni seçeneği ile öne çıkıyor.
Bu araç listesi, genel olarak "heyecan verici" sayılanlardan oluşmasa da, CR'nin amacı, insanların satın aldığı araç türlerini bulmak ve evraklar imzalandıktan ve araçlar garaja konduktan sonra hangilerinin müşteriler için daha iyi olacağını belirlemek olarak tanımlanabilir...
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