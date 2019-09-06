Control İnceleme: Son Dönemin Hit Oyununu A'dan Z'ye İnceledik!
Paranormal, başka boyuttan gelen, doğaüstü etkileri olan sıradan nesnelerle ilgilenen gizli devlet kurumunun başında olmak işte tam da böyle bir şey!
- Mahmut Karslıoğlu
Max Payne ve Alan Wake gibi çok ses getirmiş oyunların yapımcısı olan Remedy, 3 yıl kadar önce piyasaya sürdüğü Quantum Break ile bizleri bir miktar üzmüştü. Oyun kötü değildi aslında ama oyun severlerin bu firmadan beklentisinin yüksekliği Quantum Break'in o dönem yeterince övgü almasını engelledi. Bilim kurgu ile ilgili her şeye özel bir ilgimiz olduğu için yine de puanını yüksek tutmuştuk ama Remedy'e yakışmadığı konusunda hem fikiriz. Bundan ders almış olacaklar ki, Control daha çok ilk oyunlarına yakın bir yapıda hazırlanmış. Peki nasıl olmuş? Hemen bakalım.
Yukarıda saydığımız oyunların çoğunu oynayanların farkına varmış olabileceği gibi Remedy, karanlık bir geçmişe sahip ana karakterleri kullanmayı çok seviyor. Control'da da bu durum geçerli. Oyunda FBD, yani Federal Bureau of Control'un yeni direktörü, Jesse Faden'i kontrol ediyoruz. Oyun, karakterimiz Jesse'nin 17 yıldır kayıp kardeşinin izinde Control'a ulaşması ile başlıyor. Var olan direktörün ölmüş olduğunu keşfetmesi ile de bir anda kendini onun koltuğunda buluyor! FBD, aslında paranormal ve başka boyutlardan gelen, doğaüstü etkileri olan sıradan nesnelerle ilgilenen gizli bir devlet kurumu. Warehouse 13 adlı diziyi seyredenlere bu tür bir organizasyon yabancı gelmeyecektir. Fiziksel olarak sürekli değişim geçiren Control'un binası; gizli merkezleri, garip hademesi ve başka boyutlara açılan kapıları ile gerçekten garip bir yer. Bu noktada İkiz Tepeler, Outer Limits ve Alaca Karanlık Kuşağı gibi diziler de bir anda insanın gözünün önünde canlanmıyor değil.
Biraz Alan Wake, biraz Quantum Break
Remedy, bu oyunda Alan Wake'deki başarılı hikaye anlatımını, Quantum Break'in çılgın ve eğlenceli dövüş mekanikleri ile birleştirmiş. İlk başlarda etkiniz fazla olmasa da ilerledikçe sahip olacağınız yeni yeteneklerle ve çok akıllıca tasarlanmış Service Weapon ismindeki şekilden şekile giren silahınızın yarattığınız yıkım ile eğlencenin dozu da giderek artıyor. İnanılmaz bir fizik motoruna sahip olan oyunda bulunduğunuz ortamdaki her şeyi düşmanlarınızın üzerine fırlatabilmeniz ve tüm ortamın yıkılabiliyor olmasının da bunda etkisi büyük elbette. Bu noktada eleştireceğim tek bir şey olabilir, o da silahlar ile güçler arasındaki dengesizlik. Oyun içinde ilerledikçe o kadar etkili güçler kazanıyorsunuz ki silahları sadece güçleriniz yeniden dolarken kullanır hale geliyorsunuz. "Service Weapon" gibi inovatif bir silah türünün böyle arka plana itilmiş olması üzücü.
Keşke zorluk ayarı olsaydı
"The Oldest House" olarak adlandırılan bina FBC'nin ana merkezi ve bir nevi uzay ve zamanın tüm kurallarına meydan okuyor. Açıkça söylemek gerekir ki Remedy, kesinlikle hikaye anlatımı konusunda çevreyi çok iyi kullanan bir firma. Ana hikaye çok uzun değil ama Remedy'ye yakışacak kadar güçlü ve iyi yazılmış. Hiç takılmazsanız 10-12 saatte tamamlanabilir. Ancak oyun içinde karşılaşacağınız gerçekten sağlam birkaç Boss savaşı ile bunun çok da kolay olmayacağını söyleyelim. Control içinde bir zorluk seviye ayarı da olmadığı için Boss'ları geçmenizin yolu savaş alanını çok iyi analiz etmenizden geçiyor. Elbette yetenek ve silahlarınızı yeterince güçlendirmek de işinizi kolaylaştırabilir. Bunun için ana hikayede hızlı ilerlemek yerine bir süre yan görevlere odaklanmanızı öneririz. Spoiler olmaması için detay vermeyeceğiz ama yaratıcılık konusunda yan görevler de ana hikayeyi aratmıyor.
Yetenekleri güçlendirmek önemli
RPG mekanikleri de günümüzde herhangi bir oyundan bekleyeceğiniz kadar yeterli. Hikaye ilerlerken kendinizi her daim daha fazla güç için bu yetenek ağacının peşinde koşarken buluyorsunuz. Çevredeki nesneleri tutup fırlatabileceğiniz, düşmanları kendi tarafınıza çekebileceğiniz ve yerden havalanacağınız özel yetenekleri güçlendirmenizi özellikle tavsiye ederiz. Bu şekilde Control içinde iyi bir kontrol sağlayabilirsiniz :) Silahlar için ise aynı anda sadece iki geliştirme kullanabilmek ise biraz kısıtlayıcı olmuş. Belki de silahların geri planda kalmasının bir etkisi de bu olabilir.
Can sıkan teknik sorunlar
Hikaye müthiş, dövüş mekanikleri harika, RPG öğeleri yeterli. Peki o zaman oyuna neden 85 verdiniz diye soracak olabilirsiniz. Ne yazık ki teknik tarafta oyun o kadar sorunsuz değil. Fizik motoru görsel olarak oldukça tatminkar sonuçlar sağlıyor olsa da ne yazık ki Xbox One X gibi dünyanın en güçlü konsolunda bile kare sayısı düşüşü yaşanmasının önüne geçemiyor. Oynayışı etkilemese de bazı anlık performans düşüşlerine ek olarak bazen haritanın görüntülenememesi de oyuncuyu zor durumda bırakabiliyor. Bazı ara sahnelerdeki ses problemleri de cabası.
Sonuç:
Birkaç ufak teknik sorunu kenara ayırırsak Control, Remedy'nin daha önceki oyunlarındaki en iyi yönleri bir araya toplayarak (Alan Wake'in hikaye anlatımı ile Quantum Break'in dövüş mekanikleri gibi) kendi türü için ideal dengeyi tutturmuş bir oyun olmuş. Control her yönüyle mükemmel bir oyun değil. Ancak Remedy'nin yeni ve büyüleyici dünyalar yaratma konusundaki kabiliyetini bu oyunda da gösterdiğini söyleyebiliriz. İncelemenin içinde bahsettiğimiz diziler gibi doğaüstü ve fantastik yapımlar ilginizi çekiyorsa oyun tam size göre.
Puan: 85
Yapım: Remedy Entertainment
Dağıtım: 505 Games
Tür: 3.şahıs aksiyon, macera
Platform: XONE, PC, PS4
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