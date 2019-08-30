Control, RTX ile Nasıl Çalışıyor? Test Ettik!
Remedy Games'in yeni çıkan oyunu Control, ışın izleme (RTX) efektleri açıkken nasıl performans veriyor? Farklı kartlarla test ettik!
Remedy Games'in yeni oyunu Control, farklı Nvidia RTX kartlarında nasıl bir performans sunuyor? Cevap, bu testimizle ortaya çıktı!
Oyunun Nvidia GeForce RTX 2080 Ti ve hatta RTX 2060 Super kartlarında RTX (ışın izleme) etkin haldeyken 1440p çözünürlükte oynanabilir bir deneyim sunduğu açıkça ortada.
Remedy, ışın izleme efektlerini bugüne kadarki oyunlardan daha yoğun olarak kullanıyor. Yansımalar, su ve cam gibi yüzeylerden saydam yansımalar, yaygın aydınlatma, gölgeler ve enkazların hepsinde ışın izleme kullanılıyor. Bu yüzden ışın izlemeyi kapattığınızda her şey daha farklı ve daha kötü görünüyor.
Test sistemimiz AMD Ryzen 5 3600X, 16GB RAM (3.200 MHz) ve 2TB SSD'den oluşuyor. Oyun, 2560x1440 çözünürlükte, tüm ayarlar maksimum seviyede çalıştırıldı. Oyunun GeForce RTX 2060 Super'de bile iyi çalışması ilginç çünkü bu kart RTX 2080 Ti'ye göre daha ucuz. RTX 2060 ile RTX açıkken sürekli olarak 36 fps elde edilebiliyor. Oyun tutkunları bu fps'yi elbette beğenmeyecektir.
Daha fazla fps için 57 fps'yi sürekli olarak sunabilen Nvidia GeForce RTX 2080 Super'i tercih edebilirsiniz. Testte fark edilen bir başka önemli nokta, RTX 2080 Ti'nin çok daha güçlü çıkmaması. Ancak bunun nedeni, 6 çekirdekli Ryzen 5'in GPU'nun potansiyelini ortaya çıkarmasını engellemesi. 12 çekirdekli Ryzen 9 3900X'te yapılan testlerde 60fps'nin üzerine sürekli olarak çıkılabiliyor.
Yine de ışın izlemenin bir yıl içinde geldiği noktayı görmek güzel. Bu efektler kısa bir süre önce performansı oldukça kötü etkiliyordu. Control'ün 1440p'de oynanabilir olması, teknolojinin geleceği için umut veriyor.
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