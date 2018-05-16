Corning Irıs ile Daha İnce ve Parlak TV'ler!
Telefonlarımızda kullanılan Gorilla Glass'ın üreticisi Corning, şimdi de Iris camı ile televizyonları hedef alıyor!
Cam, camdır. Değil mi? Parlaktır, vurursanız ses çıkarır. Fazla sert vurursanız kırılır. Ama, özellikle televizyonlar söz konusu olduğunda, cam konusunda bu bildiklerimizden çok daha fazlası var. Tıpkı sosisli sandviç gibi, televizyonlar da sandviç gibiler. Katmanlar ve farklı malzemelerden oluşan tabakalar, olabildiğince yakın bir şekilde bu "TV sandviçinin" içinde yer alıyorlar, sonuç olarak ortaya, gözleriniz için büyük, parlak, izlemesi keyifli bir TV çıkıyor.
Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi, TV üreticileri gereken katman sayısını sürekli azaltmak ve basitleştirmek istiyorlar. Bu sayede TV'ler daha ince olabiliyor, ki bu sizin için iyi bir şey. Ayrıca daha ucuz olabiliyor, ki bu hem sizin hem onlar için iyi bir şey. Üreticiler bunu, bazı katmanları birleştirerek, bazı parçaları küçülterek, bazılarının yerini değiştirerek ve bunun gibi diğer yöntemler kullanarak yapıyorlar.
Bu nedenle, başta mantığa ters düşüyor gibi görünen bir şekilde, TV yapımcıları genellikle plastikten cama geçmeye başladılar. Plastik bir süre boyunca harikaydı ve halen birçok parça için kullanılıyor, ancak cam çok sayıda avantaj sunuyor. Birincisi, yapısal olarak, ince plastikten daha güçlü.
Muhtemelen, "İnce bir cam parçası plastikten nasıl daha güçlü olabilir?" diyorsunuz. Ama bir de şu şekilde düşünün: Akıllı telefonunuzun ön kısmı da cam ve plastikten daha dayanıklı. Tabi, belirli bir noktadan sonra cam, çatlayacaktır. Ama o noktaya kadar, plastikten çok daha dayanıklı.
Burada konu Corning'in Iris camına geliyor. Corning, bildiğiniz gibi, telefonlarda kullanılan Gorilla Glass'ın da üreticisi. Yani sağlam cam üretimi konusunda gerçek bir uzman olduğu söylenebilir. Iris camı ise, televizyonun çok önemli bir bölümünde kullanılmak üzere tasarlanıyor: Işık kılavuzunda (Light guide).
Kenar aydınlatmalı LCD'lerde, ışığı yaratacak LED'ler, ekranın ortasına doğru içeriye bakacak şekilde, kenarlardadır. Işık kılavuzu bu ışığı 90 derece döndürür (kabaca), böylece gözbebeklerine doğru parlar. Tarihsel olarak, ışık kılavuzu plastikten yapılageldi. Onu camdan yapmak, büyük bir yeniliğe işaret ediyor.
Bir cam ışık kılavuzu, TV üreticilerinin daha parlak ve daha ince TV'ler üretmesini mümkün kılıyor. En azından teoride böyle. Iris camı, Corning'in iddiasına göre, son derece şeffaf: Daha fazla ışık geçiriyor bu yüzden TV daha da parlak olabiliyor.
H. Hüseyin Öztürk
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