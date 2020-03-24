Corona virüs testi pozitif olan ünlüler!

Çin'de başlayan ve bütün ülkeyi saran yeni tip corona virüs ünlülere de sıçradı. Siyasetten spora, eğlence dünyasından sanat camiasına birçok kişinin test sonucu pozitif çıktı. Corona virüse yakalanan ünlüleri sizler için derledik...