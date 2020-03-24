Çin'de dikkat çeken Corona Virüs analizi: Kimler daha çok etkileniyor?

Çin'deki Corona Virüs vakaları verileri üzerinde yapılan araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Erkekler ve kadınların Corona Virüse yakalanma yüzdesi birbirine yakın. Ancak istatistiklere göre erkekler kadınlara göre virüsten daha ağır şekilde etkileniyor.