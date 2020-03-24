Çin'de dikkat çeken Corona Virüs analizi: Kimler daha çok etkileniyor?

Salgının neredeyse bittiği söylenen Çin'den gelen veriler, Corona virüsünü taşıyanların çoğunun hafif belirtilerle hastalığı atlattığını gösteriyor.
Virüs salgınıyla ilgili ayrıntıların anlaşılması zaman alacak, ancak 44672 hastadan gelen şu anki veriler, her 100 kadın hastaya 106 erkek hastanın denk düştüğünü gösteriyor. Bununla birlikte erkeklerin yüzde 63,8 ile hastalıktan kadınlara göre daha çok etkilendikleri, daha doğrusu can kaybının erkeklerde daha fazla yaşandığı görülüyor.
Teşhis koyulan hastaların yüzde 80,9'u hafif belirtiler gösterirken yaklaşık yüzde 14'ü, ciddi vakalar olarak belirlendi. Yüzde 5'lik dilimin durumuysa kritik olarak tanımlanıyor. Kritik vakaların sayısı az da olsa, birçok sağlık kurumunun zor durumda olduğu biliniyor.
Araştırmaya göre 49 yaş ve altındakilerin ölüm oranı yüzde 0,2 iken, 80 yaş ve üzerinin ölüm oranı yüzde 14,8'e çıkıyor.
Çocukların hastalıktan neden yetişkinler kadar etkilenmediği henüz tam olarak bilinmiyor.
Başka bir hastalığı varken Corona Virüsü'nden etkilenenlerin ölüm oranının, sağlıklı insanlardan çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bu yan hastalıkların yanında ise, kalp - damar hastalıkları ve diyabet geliyor.
Çin'de kaydedilmiş 80.928 vaka bulunuyor. Bu vakalardan 70.420'si iyileşmiş durumda. Yani toplam vakaların yüzde 87'si Corona Virüsü'nden kurtulmuş. Ölü sayısı ise, 3.245 olarak, yani toplamın yüzde 4'ü olarak kayıtlara geçiyor.
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