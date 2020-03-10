Corona Virüsle ilgili en çok sorulan 8 soru

Corona Virüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Dünya üzerinde bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 111 bin 362'ye ulaştı. İşte Corona Virüs'le ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları...