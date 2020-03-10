Corona Virüsle ilgili en çok sorulan 8 soru

Çin'in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan Corona Virüs nedeniyle bugüne kadar 3.892 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin büyük bölümü Çin anakarasında yaşandı. Virüs büyük bir hızla Avrupa'ya da yayıldı. John Jopkins Üniversitesi'nin Canlı Corona Virüs haritasına göre İtalya'da 7.375, Fransa'da 1.209, Almanya'da 1.151, İspanya'da 979 vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle sancılı günler geçiren İtalya'da şu ana kadar 366 kişi hayatını kaybetti. Peki, Corona Virüs belirtileri neler? Corona Virüs'e karşı neler yapılabilir? Corona Virüs'te ölüm oranı ne? İşte virüsle ilgili merak edilen soruların yanıtları:
YENİ CORONA VİRÜS NEDİR?
Yeni tip Corona Virüs (Covid-19) ilk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nden yayılmaya başladı. Salgının bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarından yayılmaya başladığı belirtiliyor. Bilim insanları Pangolin'den yarasaya, yarasadan insana ve ardından insandan insana bulaşarak yayılmış olabileceği tezi üzerinde durdu. Covid-19, aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüs (Sağlık Bakanlığı).
CORONA VİRÜS'TE ÖLÜM ORANI
Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre virüsün ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda ağır hastalık oluşturma riski daha yüksek. Bugünkü verilerle hastalığın %10-15 olguda ağır seyrettiği, yaklaşık %2 olguda da ölümle sonuçlandığı biliniyor.
Dünyadan yansıyan bilgilere göre yaşlılar ve yetişkinler, çocuklara göre virüsten daha fazla etkileniyor. 5 Mart verilerine göre COVID-19 da erkekleri ve kadınları aynı şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Ölümlerin neredeyse 3'te 2'si erkekler arasında.
BBC'nin haberine göre ise 44 bin hastaya dayandırılan araştırma verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin:
- %81'i hafif atlatıyor
- %14'ü ciddi geçiriyor
- %5'i ağır hastalanıyor
Covid-19'dan ölenlerin oranı ise %1 ila %2 arasında. Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği; 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölümcüllük oranının çok yükseldiği değerlendiriliyor.
CORONA VİRÜS NASIL BULAŞIR?
Peki, Corona Virüs nasıl bulaşır? Sağlık Bakanlığı bu soru için şu yanıtı veriyor: Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.
CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebiliyor.
Daha önce Corona Virüs'e yakalananlarda önce yüksek ateş başladığı, ardından kuru öksürük ve bir süre sonra da nefes darlığı şikayetlerinin görüldüğü belirtilmişti.
CORONA VİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?
Bugüne kadar Türkiye'de tespit edilen Corona Virüs vakası olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Covid-19 tanısı için gerekli moleküler testler Türkiye'de mevcut. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılıyor.
CORONA VİRÜS AŞISI, TEDAVİSİ BULUNDU MU?
Çinli bilim insanları daha önce yaptıkları açıklamada Corona Virüse karşı aşı geliştirmek üzerinde çalıştıklarını, daha fazla test yapılması gerektiğini söylemişti. Ancak bu konuda kesinleşen ya da dünyaya ilan edilen bir sonuç yok. Son olarak Çin'den yapılan açıklamada 2 ilaç üzerinde çalışma yapıldığı duyuruldu. Çinli bilim insanları ilaç bulunduğunda bunun Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise bu konuda şu yanıtı veriyor: Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yok.
VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
Yetkililer virüslere karşı şu önerileri sıralıyor.
- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunulmalı).
- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse maske kullanması öneriliyor.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN ÖNERİLERİ NELER?
Dünya Sağlık Örgütü de şu an için Covid-19'a karşı geliştirilmiş bir aşı olmadığını; hastalığı önlemenin en iyi yolunun virüse maruz kalmaktan kaçınmak olduğunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü tüm solunum yolu hastalıklarına karşı şu önerilerde bulunuyor:
- Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının.
- Hasta olduğunuzda evde kalın.
- Öksürürken ağzınızı kapatın.
- Sık sık dokunduğunuz nesneleri dezenfekte edin.Özellikle tuvalete gittikten sonra; ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın.
- Yemek yemeden önce, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra da ellerinizi yıkamayı ihmal etmeyin.
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