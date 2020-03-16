Corona Virüsü Akciğerleri Nasıl Etkiliyor?

Corona virüsünün akciğerlere neler yapabildiği, CT taramalarında ortaya çıkıyor!

Corona Virüsü Akciğerleri Nasıl Etkiliyor?

Corona virüsü (COVID-19) taşıyan hastalarda yapılan taramalar, virüsün akciğerlerin görünümünü nasıl etkillediğini gözler önüne serdi.

COVID-19'un akciğerlere olan etkisi spesifik olduğundan doktorlar, sadece CT taramalarına bakarak hastalığı çoğu zaman teşhis edebiliyorlar. Enfeksiyonun açık belirtilerinden bazıları, akciğerlerdeki hava boşluklarının sıvı ile dolması, oksijen ve karbon dioksit moleküllerini değiştiren küçük hava keselerinin çökmesi. Bunu CT taramalarında, yukarıdaki resimdeki sarı oklarda görebilirsiniz.

Ciddi vakaların çoğu, akciğerlerdeki hava boşluklarının iltihaplanması ile karakterize edilen bir durum olan pnömoniden kaynaklanıyor. Bu iltihap, akciğerin hava keselerinin sıvı ve hücrelerle dolmasına neden olarak nefes darlığı, düşük oksijen seviyeleri ve öksürüğe neden olabiliyor. Bunun sonucunda, kan dolaşımına yeterince oksijen ulaşmayabiliyor.

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