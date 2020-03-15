TikTok, Bu Telefonlarda Yasaklanıyor

"Eğlenceli" video uygulaması TikTok yakında kapanabilir! ABD flaş bir tasarı hazırladı, TikTok'tan da karşı açıklama geldi!

  • Ercan Uğurlu
TikTok Telefonlarda Yasaklanıyor!

Eğlence amaçlı video uygulaması TikTok, kimilerine göre oldukça eğlenceli bir video topluluğu, kimilerine göre ise fazla sulu ve oldukça gereksiz bir platform. Ancak ABD hükümeti için ise bu uygulama, ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturuyor ve bir an önce telefonlardan kaldırılmalı.

TikTok için yasak uygulanmasına karar veren ABD hükümeti, federal hükümet çalışanlarına özel olarak bir tasarı hazırlamış. Bu tasarıya göre, federal hükümet çalışanlarının iş telefonlarına TikTok uygulamasını indirmesi yasaklanacak. Uygulamanın ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda birleşen hükümet yetkilileri, uygulamanın güvenli olmadığını düşünüyor ve kaldırılmasını istiyor.

ABD hükümetinin şu an görüştüğü tasarı hakkında ise TikTok da bir yorum da bulumuş elbette. TikTok sözcüsü, endişelerin asılsız olduğunu düşündüklerini söylerken, politikalarını açıklamak için milletvekilleri ile diyaloglarını arttıracaklarını da belirtiyor.

Bakalım bu işin sonu nereye varacak?

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